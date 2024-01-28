Палмейрас предложил Галатасараю большую сумму за Тете, чем россияне

Чемпион Бразилии «Палмейрас» хочет подписать бывшего вингера «Шахтера» Тете, который ныне имеет полноценный контракт с «Галатасараем».

За трансфер Тете бразильцы предложили туркам 8 миллионов евро.

Это больше, чем за футболиста готов заплатить российский «зенит».

Ранее сообщалось, что боссы «Галатасарая» попытаются избавиться от Тете, чей трансфер на правах свободного агента принес стамбульцам немало проблем и разбирательств с «Шахтером».