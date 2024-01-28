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  4. Палмейрас предложил Галатасараю большую сумму за Тете, чем россияне
Турция
28 января 2024, 22:05 |
268
0

Палмейрас предложил Галатасараю большую сумму за Тете, чем россияне

Экс-вингер «Шахтера» может вернуться на родину

28 января 2024, 22:05 |
268
0
Палмейрас предложил Галатасараю большую сумму за Тете, чем россияне
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Чемпион Бразилии «Палмейрас» хочет подписать бывшего вингера «Шахтера» Тете, который ныне имеет полноценный контракт с «Галатасараем».

За трансфер Тете бразильцы предложили туркам 8 миллионов евро.

Это больше, чем за футболиста готов заплатить российский «зенит».

Ранее сообщалось, что боссы «Галатасарая» попытаются избавиться от Тете, чей трансфер на правах свободного агента принес стамбульцам немало проблем и разбирательств с «Шахтером».

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Тете Палмейрас Галатасарай Зенит Санкт-Петербург трансферы
Источник Bolavip Brasil
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