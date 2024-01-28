Турция28 января 2024, 22:05 |
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Палмейрас предложил Галатасараю большую сумму за Тете, чем россияне
Экс-вингер «Шахтера» может вернуться на родину
28 января 2024, 22:05 |
268
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Чемпион Бразилии «Палмейрас» хочет подписать бывшего вингера «Шахтера» Тете, который ныне имеет полноценный контракт с «Галатасараем».
За трансфер Тете бразильцы предложили туркам 8 миллионов евро.
Это больше, чем за футболиста готов заплатить российский «зенит».
Ранее сообщалось, что боссы «Галатасарая» попытаются избавиться от Тете, чей трансфер на правах свободного агента принес стамбульцам немало проблем и разбирательств с «Шахтером».
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