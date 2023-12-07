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  4. Человек-скандал. Галатасарай может продать Тете в россию
Турция
07 декабря 2023, 19:02 |
1688
1

Человек-скандал. Галатасарай может продать Тете в россию

В последнее время бразильского вингера сопровождают только скандальные новости

07 декабря 2023, 19:02 |
1688
1
Человек-скандал. Галатасарай может продать Тете в россию
ФК Галатасарай. Тете

Бывший полузащитник «Шахтера» Тете, который летом нынешнего года расторг контракт с «горняками» и решил перейти в «Галатасарай», лишив донецкий клуб возможности получить за трансфер компенсацию, в ближайшее время может вляпаться в еще одну скандальную историю.

Осознав, что у клуба могут быть серьезные проблемы, руководители «Галатасарая» в последние недели активно подыскивают вариант с продажей Тете. В стамбульском клубе полагают, что это позволит им более не иметь дело с претензиями со стороны «Шахтера» по поводу компенсации.

Однако пока агенты Тете не смогли принести в «Галатасарай» предложений из Европы. Варианты с трудоустройством бразильца есть в странах Персидского залива, но там также опасаются проблем с ФИФА и «Шахтером» и не спешат приступать к конкретике.

В то же время с «Галатасараем» уже связались некоторые клубы из россии. Ряд агентов предполагает, что если стамбульцы продадут Тете в страну 404, то это лишит турецкий клуб любых проблем, но существует также и противоположное мнение – что неприятностей может стать даже больше.

На текущий момент вариант с продажей Тете в россию является последним шансом для «Галатасарая», и если иных возможностей в январе так и не представится, то турецкий гранд, вероятно, будет готов пойти на такую сделку.

В текущем сезоне 23-летний Тете провел за «Галатасарай» 18 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.

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Тете Галатасарай чемпионат россии по футболу трансферы Шахтер Донецк скандал
Источник Fotospor
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Gargantua
у него жена украинка, будет поручения Буданова выполнять
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