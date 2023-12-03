Галатасарай хочет продать Тете

Руководство «Галатасарая» намерено попытаться в январское трансферное окно продать бразильского вингера Тете, который был подписан летом нынешнего года.

Стамбульский клуб оформил контракт с футболистом на правах свободного агента, воспользовавшись тем, что Тете расторг свой договор с «Шахтером». Однако у донецкого клуба накопилось немало претензий к игроку, а теперь и «Галатасараю», что вылилось в соответствующую жалобу в ФИФА.

«Шахтер» считает, что Тете нарушил условия контракта, и Annexe 7 ФИФА, по причине чего «горняки» хотят получить компенсацию за уход бразильца в «Галатасарай» и апеллируют к тому, что в договоре вингера с дончанами была прописана клаусула в размере 150 миллионов евро.

В «Галатасарае» испытывают давление не только со стороны «Шахтера», но и от ФИФА, в которой хотели бы увидеть полюбовное разрешение ситуации между клубами.

По этой причине в «Галатасарае» решили в ближайшее время как можно чаще ставить Тете в состав, чтобы «засветить» игрока и иметь возможность для его продажи в январе. Впрочем, пока бразилец исключительно разочаровывает.

За «Галатасарай» Тете сыграл 18 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.