Клуб из рф предложил 6 миллионов евро за экс-вингера Шахтера
Тете вскоре может покинуть «Галатасарай»
23-летний экс-вингер «Шахтера» Тете, который с лета минувшего года является полноправным игроком «Галатасарая», в ближайшие дни может покинуть Турцию.
Агент футболиста привез в Стамбул два предложения, которые теперь будут рассматривать боссы «львов».
Одно из них из Франции, другое – из россии. Известно, что из страны 404 конкретику по Тете прислал «зенит». Этот клуб готов заплатить за бразильца 6 миллионов евро, но «Галатасарай» намерен требовать за Тете 10 миллионов.
Впрочем, турки готовы и к тому, что «зенит» заплатит за Тете 8 миллионов евро плюс включит в сделку бонусные выплаты.
Ранее сообщалось, что предложение по Тете «Галатасараю» также делал английский «Бернли».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эпатажный британец обычно высказывается в куда более провокационных тонах
Украинка проиграла только двум спортсменкам из Норвегии
Думаю, что не поедет.Но кто их бразильцев знает....
По тому , что было до перехода в Галатасарай на зенит он не должен согласиться, но посмотрим
может быть очередная мегазрада.