Клуб из рф предложил 6 миллионов евро за экс-вингера Шахтера

23-летний экс-вингер «Шахтера» Тете, который с лета минувшего года является полноправным игроком «Галатасарая», в ближайшие дни может покинуть Турцию.

Агент футболиста привез в Стамбул два предложения, которые теперь будут рассматривать боссы «львов».

Одно из них из Франции, другое – из россии. Известно, что из страны 404 конкретику по Тете прислал «зенит». Этот клуб готов заплатить за бразильца 6 миллионов евро, но «Галатасарай» намерен требовать за Тете 10 миллионов.

Впрочем, турки готовы и к тому, что «зенит» заплатит за Тете 8 миллионов евро плюс включит в сделку бонусные выплаты.

Ранее сообщалось, что предложение по Тете «Галатасараю» также делал английский «Бернли».