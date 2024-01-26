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  4. Клуб из рф предложил 6 миллионов евро за экс-вингера Шахтера
Турция
26 января 2024, 17:24 |
2004
2

Клуб из рф предложил 6 миллионов евро за экс-вингера Шахтера

Тете вскоре может покинуть «Галатасарай»

26 января 2024, 17:24 |
2004
2
Клуб из рф предложил 6 миллионов евро за экс-вингера Шахтера
sporx.com. Тете

23-летний экс-вингер «Шахтера» Тете, который с лета минувшего года является полноправным игроком «Галатасарая», в ближайшие дни может покинуть Турцию.

Агент футболиста привез в Стамбул два предложения, которые теперь будут рассматривать боссы «львов».

Одно из них из Франции, другое – из россии. Известно, что из страны 404 конкретику по Тете прислал «зенит». Этот клуб готов заплатить за бразильца 6 миллионов евро, но «Галатасарай» намерен требовать за Тете 10 миллионов.

Впрочем, турки готовы и к тому, что «зенит» заплатит за Тете 8 миллионов евро плюс включит в сделку бонусные выплаты.

Ранее сообщалось, что предложение по Тете «Галатасараю» также делал английский «Бернли».

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Источник Sporx
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Комментарии 2
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avk2307
Нет комметов от игрока , он поедет в зенит? 
Думаю, что не поедет.Но кто их бразильцев знает....
По тому , что было до перехода в Галатасарай на зенит он не должен согласиться, но посмотрим
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0
Gargantua
у него жена украинка.
может быть очередная мегазрада.
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