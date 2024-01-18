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Англия
18 января 2024, 16:38 |
1407
0

Аутсайдер АПЛ сделал предложение по скандальному экс-вингеру Шахтера

Тете вскоре может вернуться на Туманный Альбион

18 января 2024, 16:38 |
1407
0
Аутсайдер АПЛ сделал предложение по скандальному экс-вингеру Шахтера
ФК Галатасарай. Тете

Один из аутсайдеров нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги «Бернли» сделал официальное предложение о трансфере вингера «Галатасарая» Тете.

Англичане хотят арендовать 23-летнего бразильца с опцией выкупа и ожидают, что стамбульский клуб даст ответ на их запрос в самое ближайшее время.

Тете летом минувшего года подписал полноценный контракт с «Галатасараем», не без скандала покинув «Шахтер», а недавно стало известно, что бразилец подал жалобу в ФИФА уже на турецкий клуб, который якобы имеет перед ним долги по зарплате.

Отмечается, что в недавнем поединке против «Кайсериспора» болельщики «Галатасарая» освистали Тете, который в 17 поединках за «львов» в турецкой Суперлиге отличился лишь 1 результативной передачей.

Напомним, вторую часть минувшего сезона Тете отыграл в АПЛ на правах аренды за «Лестер», который не смог сохранить прописку в элите и выбыл в Чемпионшип.

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Тете Бернли Галатасарай трансферы АПЛ трансферы Шахтер Донецк
Источник Fotospor
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