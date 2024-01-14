Не платят зарплату. Тете пожаловался в ФИФА на Галатасарай

Бывший вингер «Шахтера» Тете, который не без скандала покинул донецкий клуб и летом минувшего года подписал полноценный контракт с «Галатасараем», имеет проблемы со своим нынешним работодателем.

Сообщается, что бразилец подал жалобу в ФИФА на «Галатасарай» за то, что стамбульцы вот уже два месяца не платят ему заработную плату.

Также задержки с зарплатой не нравятся и Уилфриду Заа, который в Англии привык получать деньги в строго определенный срок, но ивуариец пока никаких петиций против «Галатасарая» не отправлял.

Ранее сообщалось, что в «Галатасарае» не прочь избавиться от Тете, и даже рассматривали возможность продажи бразильского вингера в россию.