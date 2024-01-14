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  4. Не платят зарплату. Тете пожаловался в ФИФА на Галатасарай
Турция
14 января 2024, 12:36 |
1177
3

Не платят зарплату. Тете пожаловался в ФИФА на Галатасарай

В Турции пишут, что бразилец недоволен таким поведением со стороны клуба из Стамбула

14 января 2024, 12:36 |
1177
3
Не платят зарплату. Тете пожаловался в ФИФА на Галатасарай
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Бывший вингер «Шахтера» Тете, который не без скандала покинул донецкий клуб и летом минувшего года подписал полноценный контракт с «Галатасараем», имеет проблемы со своим нынешним работодателем.

Сообщается, что бразилец подал жалобу в ФИФА на «Галатасарай» за то, что стамбульцы вот уже два месяца не платят ему заработную плату.

Также задержки с зарплатой не нравятся и Уилфриду Заа, который в Англии привык получать деньги в строго определенный срок, но ивуариец пока никаких петиций против «Галатасарая» не отправлял.

Ранее сообщалось, что в «Галатасарае» не прочь избавиться от Тете, и даже рассматривали возможность продажи бразильского вингера в россию.

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Тете Галатасарай ФИФА зарплаты Уилфрид Заа
Источник Galatasaray Gazetesi
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Burevestnik
ну і ху. з ним .   нах.. про нього щось
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+4
Віктор Коробка
Коли ти "маєш" долю, знай, що колись і доля "матиме" тебе. 
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0
Yulian Beshley
а був б в шд мав б все шо можна побажати
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0
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