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Таджикистан
28.01.2024 18:00 – FT 1 : 1
5 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
ОАЭ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
28 января 2024, 22:23 | Обновлено 28 января 2024, 22:31
692
1

Таджикистан обыграл ОАЭ по пенальти и сенсационно вышел в 1/4 финала

В драматичном матче команде ОАЭ удалось сравнять счет на 90+5 минуте

28 января 2024, 22:23 | Обновлено 28 января 2024, 22:31
692
1
Таджикистан обыграл ОАЭ по пенальти и сенсационно вышел в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Таджикистана победила ОАЭ в серии пенальти – 1:1 (пен 5:3).

На 30-й минуте счет открыл Вахдат Ханонов. Сборная ОАЭ отыгралась на 90+5 минуте благодаря голу Халифа Аль-Хаммади.

В серии пенальти точнее оказались игроки сборной Таджикистана. В 1/4 финала Таджикистан сыграет с победителем пары Ирак – Иордания.

Также в четвертьфинал пробилась Австралия, разгромившая Индонезию (4:0).

Кубок Азии. 1/8 финала, 28 января

Таджикистан – ОАЭ – 1:1 (пен. 5:3)

Голы: Вахдат Ханонов, 30 – Халиф Аль-Хаммади, 90+5

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Источник Sport.ua
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Sashko57
Молодцы. Забили, не ушли в оборону и достигли своего.
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