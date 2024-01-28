Таджикистан обыграл ОАЭ по пенальти и сенсационно вышел в 1/4 финала
В драматичном матче команде ОАЭ удалось сравнять счет на 90+5 минуте
В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Таджикистана победила ОАЭ в серии пенальти – 1:1 (пен 5:3).
На 30-й минуте счет открыл Вахдат Ханонов. Сборная ОАЭ отыгралась на 90+5 минуте благодаря голу Халифа Аль-Хаммади.
В серии пенальти точнее оказались игроки сборной Таджикистана. В 1/4 финала Таджикистан сыграет с победителем пары Ирак – Иордания.
Также в четвертьфинал пробилась Австралия, разгромившая Индонезию (4:0).
Кубок Азии. 1/8 финала, 28 января
Таджикистан – ОАЭ – 1:1 (пен. 5:3)
Голы: Вахдат Ханонов, 30 – Халиф Аль-Хаммади, 90+5
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