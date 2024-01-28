28 января в Катаре стартует стадия плей-офф Кубка Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

28 января проходит матч 1/8 финала Кубка Азии:

18:00. Таджикистан – ОАЭ

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

Пары 1/8 финала

28.01. 18:00. Таджикистан – ОАЭ

29.01. 13:30. Ирак – Иордания

28.01. 13:30. Австралия – Индонезия – 4:0

– Индонезия – 4:0 30.01. 18:00. Саудовская Аравия – Южная Корея

31.01. 18:00. Иран – Сирия

31.01. 13:30. Бахрейн – Япония

29.01. 18:00. Катар – Палестина

30.01. 13:30. Узбекистан – Таиланд

Таджикистан – ОАЭ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 2.

Сетка плей-офф