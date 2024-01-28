Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таджикистан – ОАЭ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Таджикистан
28.01.2024 18:00 – 58 1 : 0
ОАЭ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
28 января 2024, 18:00 | Обновлено 28 января 2024, 18:04
2855
0

Таджикистан – ОАЭ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января в 18:00 матч 1/8 финала Кубка Азии

28 января 2024, 18:00 | Обновлено 28 января 2024, 18:04
2855
0
Таджикистан – ОАЭ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная ОАЭ

28 января в Катаре стартует стадия плей-офф Кубка Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

28 января проходит матч 1/8 финала Кубка Азии:

  • 18:00. Таджикистан – ОАЭ

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

Пары 1/8 финала

  • 28.01. 18:00. Таджикистан – ОАЭ
  • 29.01. 13:30. Ирак – Иордания
  • 28.01. 13:30. Австралия – Индонезия – 4:0
  • 30.01. 18:00. Саудовская Аравия – Южная Корея
  • 31.01. 18:00. Иран – Сирия
  • 31.01. 13:30. Бахрейн – Япония
  • 29.01. 18:00. Катар – Палестина
  • 30.01. 13:30. Узбекистан – Таиланд

Таджикистан – ОАЭ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 2.

Сетка плей-офф

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Vahdat Hanonov (Таджикистан).
По теме:
Австралия разгромила Индонезию и вышла в 1/4 финала Кубка Азии
Австралия – Индонезия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
С кем сыграют Япония и Южная Корея? Определены пары 1/8 финала Кубка Азии
смотреть онлайн Кубок Азии 2023 сборная Таджикистана по футболу сборная ОАЭ по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open
Теннис | 28 января 2024, 07:50 16
Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open
Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open

Украинско-латвийский тандем в двух сетах уступил паре Се Шувэй / Элизе Мертенс

Порадовали Клоппа. Ливерпуль уверенно пробился в 1/8 финала Кубка Англии
Футбол | 28 января 2024, 18:24 0
Порадовали Клоппа. Ливерпуль уверенно пробился в 1/8 финала Кубка Англии
Порадовали Клоппа. Ливерпуль уверенно пробился в 1/8 финала Кубка Англии

«Вулверхэмптон» одолел «Вест Бромвич», «Уотфорд» и «Саутгемптон» ждет переигровка

Украина завершила ЧЕ-2024 по биатлону восьмым местом в сингл-миксте
Биатлон | 28.01.2024, 15:57
Украина завершила ЧЕ-2024 по биатлону восьмым местом в сингл-миксте
Украина завершила ЧЕ-2024 по биатлону восьмым местом в сингл-миксте
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Футбол | 28.01.2024, 08:50
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
Футбол | 27.01.2024, 20:51
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
27.01.2024, 16:33 9
Футбол
Первая медаль Украины. Дмитренко – бронзовый призер ЧЕ-2024 в спринте
Первая медаль Украины. Дмитренко – бронзовый призер ЧЕ-2024 в спринте
26.01.2024, 16:59 13
Биатлон
Каталонцев засудили? Барселона трижды забила Вильярреалу, но проиграла
Каталонцев засудили? Барселона трижды забила Вильярреалу, но проиграла
27.01.2024, 21:40 23
Футбол
ФОТО. Лунин упал от боли после матча Ла Лиги. Ему оказывали помощь
ФОТО. Лунин упал от боли после матча Ла Лиги. Ему оказывали помощь
27.01.2024, 19:50
Футбол
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
27.01.2024, 01:02 4
Футбол
Нардеп Украины: «Не очень мудро привлекать в армию действующих спортсменов»
Нардеп Украины: «Не очень мудро привлекать в армию действующих спортсменов»
27.01.2024, 16:08 11
Футбол
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
27.01.2024, 18:45 1
Футбол
Группа функционеров получила расчет в УАФ
Группа функционеров получила расчет в УАФ
26.01.2024, 23:18 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем