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Украина. Первая лига
28 января 2024, 14:20 | Обновлено 28 января 2024, 14:28
238
0

Диназ пополнился еще двумя опытными новичками

Команда Александра Головко отчаянно пытается сохранить прописку в Первой лиге

28 января 2024, 14:20 | Обновлено 28 января 2024, 14:28
238
0
Диназ пополнился еще двумя опытными новичками
ФК Минай. Руслан Паламар

Как стало известно Sport.ua, вслед за нападающим Михаилом Сергийчуком подпись под контрактом с «Диназом» поставил 30-летний атакующий полузащитник Руслан Паламар, поигравший в УПЛ за «Минай», а в последнее время выступавший за «Ниву» из Бузовой (18 матчей, 8 голов и 1 ассист в нынешнем сезоне).

Близок к переходу в «Диназ» и 30-летний центральный защитник Кирилл Пасечник. До этого воспитанник «Днепра» играл в Первой лиге за «Скорук», «Полтаву» и «Буковину» (15 матчей и 1 гол за черновицкую команду в текущем сезоне).

Уже подписан профессиональный контракт с 18-летним голкипером Титом Чернецким, который осенью играл в ДЮФЛУ за «Диназ» U19.

Также вышгородскому клубу удалось договориться с «Колосом» о продлении аренды защитника Александра Литвинова (18 матчей в этом сезоне) и полузащитника Андрея Соловьева (12 игр, 1 гол).

Вместе с «Диназом» проходит сборы 19-летний правый защитник Даниил Романенко, предыдущей командой которого была «Александрия» U19.

В весенней части сезона «Диназ» сыграет в группе «Выбывание» Первой лиги, где пока занимает 9-е место с 13 очками.

Сегодня во 2-м туре группового этапа 29-го Мемориала Олега Макарова «Диназ» сыграл вничью с лидером чемпионата Киевщины и кандидатом на скорое участие во Второй лиге ФК «Лесное» – 1:1 (голом у профессионалов отметился Артем Хоцяновский).

Накануне в своем стартовом матче на турнире вышгородцы со счетом 4:2 обыграли «Колос» U17 (голы: Данил Кириченко, Михаил Сергийчук, Андрей Новиков – 2).

Ранее наставник «Диназа» Александр Головко рассказал о старте сборов команды.

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Руслан Паламар Диназ Вышгород Александр Головко Первая лига Украины Михаил Сергийчук инсайд
Источник Sport.ua
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