ОФИЦИАЛЬНО. Сергийчук стал игроком Диназа
Для форварда это 14-й клуб в карьере
Как ранее сообщал Sport.ua, 32-летний форвард Михаил Сергийчук стал игроком «Диназа». Срок соглашения не называется. Для Сергийчука «Диназ» станет уже 14-м клубом в игровой карьере.
За годы футбольной карьеры Михаил Сергийчук успел поиграть в Украине за «Львов», винницкую «Ниву», «Черкащину», «Николаев», «Карпаты», «Говерлу», «Олимпик», «Ворскла», «Десну», «Верес», «Буковину» и «Ниву» из Бузовой.
В первой половине сезона Сергийчук выступал за «Ниву» из Бузовой. В 17-ти поединках форвард забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.
«Диназ» занимает последнее место в группе В Первой лиги.
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