ОФИЦИАЛЬНО. Сергийчук стал игроком Диназа

Как ранее сообщал Sport.ua, 32-летний форвард Михаил Сергийчук стал игроком «Диназа». Срок соглашения не называется. Для Сергийчука «Диназ» станет уже 14-м клубом в игровой карьере.

За годы футбольной карьеры Михаил Сергийчук успел поиграть в Украине за «Львов», винницкую «Ниву», «Черкащину», «Николаев», «Карпаты», «Говерлу», «Олимпик», «Ворскла», «Десну», «Верес», «Буковину» и «Ниву» из Бузовой.

В первой половине сезона Сергийчук выступал за «Ниву» из Бузовой. В 17-ти поединках форвард забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

«Диназ» занимает последнее место в группе В Первой лиги.