Опытный форвард Сергийчук перейдет в свой 13 клуб в карьере

Как стало известно Sport.ua, нападающий Михаил Сергийчук с большой долей вероятности станет игроком «Диназа».

Ранее в блиц-интервью нашему сайту 32-летний форвард признался, что продолжит карьеру в клубе группы «Выбывание» Первой лиги, но не стал уточнять, в каком именно.

За годы футбольной карьеры Михаил Сергийчук успел поиграть в Украине за «Львов», винницкую «Ниву», «Черкащину», «Николаев», «Карпаты», «Говерлу», «Олимпик», «Ворскла», «Десну», «Верес», «Буковину» и «Ниву» из Бузовой.

В текущем сезоне Первой лиги нападающий провел за бузовскую «Ниву» 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачи. Также на счету Сергийчука 1 игра в Кубке Украины. «Диназ», главным тренером которого работает Александр Головко, поборется за сохранение прописки в Первой лиге. На данный момент вышгородская команда замыкает турнирную таблицу дивизиона.

Первый официальный матч в 2024 году «Диназ» проведет дома против «Буковины» (базовая дата тура — 23 марта).

Ранее Sport.ua сообщал, что у одного из соперников «Диназа» по группе «Выбывание» серьезные финансовые проблемы.