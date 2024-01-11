Сергийчук продолжит карьеру в Первой лиге

32-летний Михаил Сергийчук начинал сезон в составе дебютанта Первой лиги, «Нивы» из Бузовой, но после известных событий в конце ноября покинул «Ниву» и находится в статусе свободного агента.

Корреспондент Sport.ua связался с футболистом и спросил его о дальнейших планах.

— Михаил, знаете, где продолжите карьеру?

— Да, почти определился, остаюсь в Первой лиге. Но еще ничего не подписано.

— Это команда из верхней десятки или из группы «Выбывание»?

— «Выбывание».

– Когда планируете подписать контракт?

– Не скажу точно.

Михаил Сергийчук на протяжении карьеры поиграл за большое количество клубов, среди которых «Львов», «Нива» (Винница), «Черкащина», «Николаев», «Карпаты», «Говерла», «Олимпик», «Ворскла», « Десна», «Верес», «Буковина».

В текущем сезоне Первой лиги Сергийчук провел за бузовскую «Ниву» 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачи. Также на его счету 1 игра в Кубке Украины.

Напомним, весной в группе «Выбывание» Первой лиги сыграют «Металлург», «Буковина», «Подолье», «Нива» (Тернополь), «Горняк-Спорт», «Металлист», «Кремень», «Чернигов», «Диназ » и «Хуст». Базовым днем первого тура в 2024 году станет 23 марта.

Ранее Sport.ua сообщал, что у «Нивы» из Бузовой осталось семь игроков осеннего состава.