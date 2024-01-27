Головко рассказал о старте сборов Диназа
Аутсайдер Первой лиги вышел из отпуска
«Диназ» начал подготовку к весенней части сезона. Начал, как и писал Sport.ua, с опытным нападающим Михаилом Сергийчуком, ставшим первым зимним новичком клуба.
«Собрались 25 января недалеко от Вышгорода. В ближайшее время примем участие в Мемориале Макарова. Пять игр проведем точно, а дальше — по результату. Затем небольшая пауза и основной сбор на месте. По спаррингам чуть позже», — рассказал Sport.ua главный тренер «Диназа» Александр Головко.
Весной «Диназ» сыграет в группе «Выбывание» Первой лиги, где на данный момент занимает 9-е место с 13 очками.
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