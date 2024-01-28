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  4. «Хорошо справились». Обидчицы Киченок и Остапенко – о победе на Aus Open
Australian Open
28 января 2024, 12:42 | Обновлено 28 января 2024, 13:05
715
0

«Хорошо справились». Обидчицы Киченок и Остапенко – о победе на Aus Open

Се Шувэй и Элизе Мертенс поделились эмоциями от финальной встречи

28 января 2024, 12:42 | Обновлено 28 января 2024, 13:05
715
0
«Хорошо справились». Обидчицы Киченок и Остапенко – о победе на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс и Се Шувэй

Бельгийка Элизе Мертенс и Се Шувэй из Тайваня прокомментировали финал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, в котором они переиграли украинско-латвийскую пару Людмила Киченок / Алена Остапенко.

– Расскажите о своих эмоциях сейчас и о том, как здорово снова играть в одном дуэте в начале этого года.

Элизе Мертенс: Я думаю, что мы стартовали очень мощно. Это был на самом деле тяжелый матч во втором сете, но первом сете мы действительно доминировали на корте. Наши соперницы играли лучше во второй партии, они немного больше вошли в игру, что, конечно, немного усложнило ситуацию для нас. Они почти не давали нам выигрывать легкие очки. Но да, мы продолжали бороться и делали это очень хорошо. При счете 5:5 мы немного завладели инициативой, чувствовалось, что мы чуть больше доминировали.

Я очень рада вернуться к выступлениям с Се. Это удивительно играть с ней, столько опыта и все еще столько же мотивации. Я чувствую, что мы действительно команда.

– С тактической точки зрения парного тенниса, как вам удается играть против такой теннисистки как Остапенко, которая может так сильно бить с задней линии?

Элизе Мертенс: Мы точно знали, что она будет сильно бить. Мы знали, что ее кросс, особенно кросс с бэкхенда, является ее оружием. Игрок у сетки может выйти вперед, сыграть у сетки, оказать на нас сильное давление. Я думаю, что в первом сете им немного не хватало этих ударов. Это был решающий фактор. Но я думаю, что во втором сете она действительно улучшила свою игру, все время держа нас под давлением. На наших подачах было много раз «ровно». Я думаю, что мы достаточно хорошо справились с этим, иногда пробивая по линии, забирая возможность играть кроссом. Безусловно, первая подача была очень важной, чтобы получить это преимущество.

– Играя против Остапенко с задней линии, в чем заключается ваш секрет игры против такой силы?

Се Шувэй: Для меня это не проблема, потому что даже в миксте я не тот человек, который боится мужчин или женщин. Поэтому для меня это не является большой проблемой. Самое главное, что мне нужно контролировать свою партнершу на корте, чтобы она передвигалась туда, куда я хочу, чтобы мне было комфортно.

– Насколько вы гордитесь тем, что сделали за последний год?

Се Шувэй: Да, это невероятно, потому что я ничего не ожидала, и я просто пытаюсь вернуться в игру, чтобы наслаждаться ею. На первых двух турнирах Grand Slam, таких как Ролан Гаррос или Уимблдон, я даже не нервничала на корте в финалах. Я знала, что мои соперницы начнут об этом думать, потому что я немного улыбалась на корте. Может, соперница будет недовольна из-за этого (смеется.)

– Можете ли вы оставаться более расслабленной теперь, когда это ваш последний турнир в одиночном разряде, будет ли это более спокойной главой вашей теннисной карьеры, даже если вы будете продолжать выигрывать мэйджоры в паре?

Се Шувэй: В парном разряде я всегда расслаблена. По большей части, как я уже говорила, я всегда стараюсь получить удовольствие от игры и стараюсь найти партнершу, с которой мы будем помогать друг другу. Так что в одиночном разряде, конечно, это другой мир. Ты должна оставаться очень сосредоточенной и немного серьезной, иначе ты теряешь концентрацию. Не только в одиночном разряде, но и в парном, если я теряю концентрацию, у меня есть партнер. Я говорю: «Давай ты, давай ты». Я могу вам спеть даже это как песню: «Давай, давай, давай» (смеется).

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Australian Open 2024 Се Шувэй Элизе Мертенс Людмила Киченок Алена Остапенко
Источник Большой теннис Украины
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