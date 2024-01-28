Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аугсбург – Бавария – 2:3. Гол Кейна. Видео голов и обзор
Чемпионат Германии
Аугсбург
27.01.2024 16:30 – FT 2 : 3
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
28 января 2024, 03:00 | Обновлено 28 января 2024, 04:01
65
0

Аугсбург – Бавария – 2:3. Гол Кейна. Видео голов и обзор

Мюнхенская команда продолжает погоню за лидером

28 января 2024, 03:00 | Обновлено 28 января 2024, 04:01
65
0
Аугсбург – Бавария – 2:3. Гол Кейна. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 19 тура немецкой Бундеслиги, в котором «Аугсбург» принимал «Баварию». Игра закончилась тяжелой победой «Баварии» со счетом 3:2.

Открыл счет на 32 минуте Павлович, а в компенсированное к первому тайма время Дэвис удвоил преимущество мюнхенцев. На старте второго тайма Демирович сократил разрыв, однако почти сразу Гарри Кейн подстерег отскок и сделал счет 1:3. на 90+4 минуте Демирович с пенальти оформил дубль (до этого Нойер отразил еще один одиннадцатиметровый), нервная игра продолжалась до 90+9 минуты, но счет больше не поменялся.

«Бавария» приблизилась на расстояние одного очка от лидирующего «Байера», но у того есть еще матч в запасе.

Чемпионат Германии. 19 тур

Аугсбург – Бавария – 2:3

Голы: Демирович, 52, 90+4, пен – Павлович, 23, Дэвис, 45+5, Кейн, 58

События матча

90’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Эрмедин Демирович (Аугсбург).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Аугсбург).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Дэвис (Бавария).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Павлович (Бавария).
По теме:
Кривбасс – Ференцварош – 2:0. Голы Вакулко и Сосы. Видео голов и обзор
Чемпионат Франции. Боевая ничья Марселя и Монако, победа Ниццы
Ла Лига. Бетис на выезде минимально победил Мальорку
Аугсбург Аугсбург - Бавария Бавария чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор Гарри Кейн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
Теннис | 27 января 2024, 09:49 11
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье

Украинская теннисистка порадовала фанатов в соцсетях

Юрген Клопп. Властелин сердец
Футбол | 27 января 2024, 12:32 23
Юрген Клопп. Властелин сердец
Юрген Клопп. Властелин сердец

Валерий Василенко надеется, что Юрген еще вернется

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 27.01.2024, 12:15
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
В комитете арбитров УАФ будут изменения. Его может возглавить женщина
Футбол | 27.01.2024, 22:28
В комитете арбитров УАФ будут изменения. Его может возглавить женщина
В комитете арбитров УАФ будут изменения. Его может возглавить женщина
Сандерленд победил Сток Сити. Русин вышел на поле в конце матча
Футбол | 27.01.2024, 23:59
Сандерленд победил Сток Сити. Русин вышел на поле в конце матча
Сандерленд победил Сток Сити. Русин вышел на поле в конце матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
26.01.2024, 16:33 2
Теннис
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
27.01.2024, 18:45 1
Футбол
Круче только Осака. Обидчица Ястремской установила уникальное достижение
Круче только Осака. Обидчица Ястремской установила уникальное достижение
26.01.2024, 02:13
Теннис
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
26.01.2024, 07:30 2
Футбол
Группа функционеров получила расчет в УАФ
Группа функционеров получила расчет в УАФ
26.01.2024, 23:18 57
Футбол
У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
27.01.2024, 00:17 4
Футбол
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
27.01.2024, 06:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем