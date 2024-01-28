Аугсбург – Бавария – 2:3. Гол Кейна. Видео голов и обзор

Состоялся матч 19 тура немецкой Бундеслиги, в котором «Аугсбург» принимал «Баварию». Игра закончилась тяжелой победой «Баварии» со счетом 3:2.

Открыл счет на 32 минуте Павлович, а в компенсированное к первому тайма время Дэвис удвоил преимущество мюнхенцев. На старте второго тайма Демирович сократил разрыв, однако почти сразу Гарри Кейн подстерег отскок и сделал счет 1:3. на 90+4 минуте Демирович с пенальти оформил дубль (до этого Нойер отразил еще один одиннадцатиметровый), нервная игра продолжалась до 90+9 минуты, но счет больше не поменялся.

«Бавария» приблизилась на расстояние одного очка от лидирующего «Байера», но у того есть еще матч в запасе.

Чемпионат Германии. 19 тур

Аугсбург – Бавария – 2:3

Голы: Демирович, 52, 90+4, пен – Павлович, 23, Дэвис, 45+5, Кейн, 58