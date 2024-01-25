Германия25 января 2024, 20:21 |
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Аугсбург – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 января в 16:30 поединок Бундеслиги
25 января 2024, 20:21 |
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В субботу, 27 января, состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Аугсбург» и «Бавария». Игра пройдет на стадионе «Аугсбург Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
«Бавария» занимает второе место в чемпионате с 44 очками, а «Аугсбург» имеет 21 очко и идет 10-м.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».
Аугсбург – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аугсбург – БаварияСмотреть трансляцию
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