В субботу, 27 января, состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Аугсбург» и «Бавария». Игра пройдет на стадионе «Аугсбург Арена».

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Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

«Бавария» занимает второе место в чемпионате с 44 очками, а «Аугсбург» имеет 21 очко и идет 10-м.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Аугсбург – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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