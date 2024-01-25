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Чемпионат Германии
Аугсбург
27.01.2024 16:30 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
25 января 2024, 20:21 |
47
0

Аугсбург – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 января в 16:30 поединок Бундеслиги

25 января 2024, 20:21 |
47
0
Аугсбург – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бавария

В субботу, 27 января, состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Аугсбург» и «Бавария». Игра пройдет на стадионе «Аугсбург Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

«Бавария» занимает второе место в чемпионате с 44 очками, а «Аугсбург» имеет 21 очко и идет 10-м.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Аугсбург – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Аугсбург – Бавария
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Трансляция матча В эфире

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Аугсбург - Бавария Аугсбург Бавария Бундеслига смотреть онлайн чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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