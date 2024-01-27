Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тяжелый матч Баварии, Штутгарт разгромил Лейпциг
Германия
27 января 2024, 18:48 |
35
0

Тяжелый матч Баварии, Штутгарт разгромил Лейпциг

Состоялись матчи 19-го тура Бундеслиги

27 января 2024, 18:48 |
35
0
Тяжелый матч Баварии, Штутгарт разгромил Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 27 января 2024 года, проходят матчи 19-го тура чемпионата Германии.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Бавария» в поединке с отмененным голом и нереализованным пенальти соперника победила «Аугсбург» со счетом 3:2.

В центральном матче дня между командами, занимающими 3-е и 4-е места в турнирной таблице, произошел разгром. «Штутгарт» 5 раз сумел забить в ворота «РБ Лейпциг», а «быки» ответили лишь 2 голами.

Бундеслига. 19-й тур. 27 января

Аугсбург – Бавария – 2:3
Голы: Демирович, 52, 90+4 (пенальти) – Павлович, 23, Дэвис, 45+5, Кейн, 58

Вердер – Фрайбург – 3:1
Голы: Дукш, 9, Нджинма, 53, Малатини, 90+3 – Грифо, 28

Вольфсбург – Кельн – 1:1
Голы: Паредес, 40 – Алиду, 38

Хоффенхайм – Хайденхайм – 1:1
Голы: Крамарич, 40+7 (пенальти) – Динкчи, 29

Штутгарт – РБ Лейпциг – 5:2
Голы: Мийо, 25 (пенальти), Ундав, 30, 56, 75, Левелинг, 48 – Шешко, 32, Опенда, 55

По теме:
Аугсбург – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Байер знает об интересе Ливерпуля к Хаби Алонсо. Клуб настроен оптимистично
Тухель может возглавить Манчестер Юнайтед, в Баварии обиделись на тренера
Аугсбург Бавария Вердер Фрайбург Вольфсбург Кельн Хоффенхайм Хайденхайм Штутгарт РБ Лейпциг Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Группа функционеров получила расчет в УАФ
Футбол | 26 января 2024, 23:18 49
Группа функционеров получила расчет в УАФ
Группа функционеров получила расчет в УАФ

Шевченко, как и обещал, сократил количество вице-президентов

ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
Футбол | 27 января 2024, 06:30 2
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»

Коуч «Ман Сити» прокомментировал матч 1/16 финала Кубка с «Тоттенхэмом»

Срна рассказал о зимних трансферах Шахтера и целях украинского футбола
Футбол | 27.01.2024, 16:49
Срна рассказал о зимних трансферах Шахтера и целях украинского футбола
Срна рассказал о зимних трансферах Шахтера и целях украинского футбола
ВИДЕО. Миколенко забил в свои ворота во время матча кубка против Лутона
Футбол | 27.01.2024, 18:01
ВИДЕО. Миколенко забил в свои ворота во время матча кубка против Лутона
ВИДЕО. Миколенко забил в свои ворота во время матча кубка против Лутона
«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри
Бокс | 27.01.2024, 12:10
«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри
«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
25.01.2024, 23:50 2
Бокс
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
26.01.2024, 09:15 30
Теннис
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
27.01.2024, 01:02 4
Футбол
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
26.01.2024, 16:33 2
Теннис
Юрген Клопп. Властелин сердец
Юрген Клопп. Властелин сердец
27.01.2024, 12:32 21
Футбол
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
26.01.2024, 02:45
Футбол
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
26.01.2024, 07:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем