Тяжелый матч Баварии, Штутгарт разгромил Лейпциг

Сегодня, 27 января 2024 года, проходят матчи 19-го тура чемпионата Германии.

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«Бавария» в поединке с отмененным голом и нереализованным пенальти соперника победила «Аугсбург» со счетом 3:2.

В центральном матче дня между командами, занимающими 3-е и 4-е места в турнирной таблице, произошел разгром. «Штутгарт» 5 раз сумел забить в ворота «РБ Лейпциг», а «быки» ответили лишь 2 голами.

Бундеслига. 19-й тур. 27 января

Аугсбург – Бавария – 2:3

Голы: Демирович, 52, 90+4 (пенальти) – Павлович, 23, Дэвис, 45+5, Кейн, 58

Вердер – Фрайбург – 3:1

Голы: Дукш, 9, Нджинма, 53, Малатини, 90+3 – Грифо, 28

Вольфсбург – Кельн – 1:1

Голы: Паредес, 40 – Алиду, 38

Хоффенхайм – Хайденхайм – 1:1

Голы: Крамарич, 40+7 (пенальти) – Динкчи, 29

Штутгарт – РБ Лейпциг – 5:2

Голы: Мийо, 25 (пенальти), Ундав, 30, 56, 75, Левелинг, 48 – Шешко, 32, Опенда, 55