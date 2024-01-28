Ременяк оценил работу Любеновича и назвал игрока Миная, который выстрелит

27 января «Минай» разгромил второлиговый «Рух-2» в товарищеском матче со счетом 6:0.

23-летний украинский футболист Артур Ременяк, который в этом поединке отметился голом, эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от тренировочного процесса под руководством Желько Любеновича:

«Мне импонирует, что наш главный тренер делает ставку на работу с мячом, культуру паса, а не банальные: бей-беги. Много внимания уделяется и отбору мяча, агрессивности на подступах к штрафной площадке соперника.

Следует отметить и попытки нашего тренера создать хороший микроклимат в коллективе, очень важно его доверие к подопечным. Это важно, потому что хватает молодежи, которая только мечтает заявить о себе в элитном дивизионе украинского футбола.

Мне запомнились наставления сербского специалиста, что нужно весь негатив оставлять вне футбольного поля, тренироваться на позитиве, с улыбкой, однако максимально выкладываться. Так и поступаем.



Пока что на тренировках, в контрольных матчах мы пробуем разные тактические схемы, еще трудно сказать, какие возьмем на вооружение, возможно, 4-4-2.

Я не думаю, что в «Минае» будет много арендованных футболистов, потому что стратегия клуба несколько изменилась: добиваться прогресса собственных молодых воспитанников, выгодно продавать их в более состоятельные команды и постепенно выйти на самоокупаемость. На мой взгляд, недавно перешедший в «Кривбасс» Егор Твердохлеб - это, как говорится, только первая ласточка. В частности, советую запомнить 20-летнего нападающего Ивана Демиденко, который уже в весенней части сезона может заставить всех заговорить о себе», – сказал Ременяк.