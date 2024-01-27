Минай второй раз победил на сборах под руководством Любеновича

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Миная» сегодня сокрушили в спарринге второлиговый «Рух-2» – 6:0.

Это вторая победа «горожан» в контрольных матчах под руководством рулевого Желько Любеновича.

Счет на 21 минуте открыл арендованный у «Кривбасса» Денис Устименко, остальные голы в активе Тимура Кораблина (два), Павла Тищука, Артура Ременяка и Андрея Булезы.

По информации нашего источника, из-за простуды не играли Дмитрий Немчанинов, которому сегодня исполнилось 34 года, и Александр Бандура. После возвращения последнего в «Минай» расположение закарпатцев покинул вратарь Владислав Кучерук, который был на просмотре.

Среди потенциальных новичков ближе всего к подписанию контакта полузащитник Павел Тищук, который ранее выступал за «Ужгород».

Следующий контрольный матч «Минай» проведет 31 января с «Хустом».