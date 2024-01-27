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Украина. Премьер лига
27 января 2024, 20:03 | Обновлено 27 января 2024, 20:27
227
0

Минай второй раз победил на сборах под руководством Любеновича

Немчанинов и Бандура в спарринге не играли

27 января 2024, 20:03 | Обновлено 27 января 2024, 20:27
227
0
Минай второй раз победил на сборах под руководством Любеновича
ФК Минай

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Миная» сегодня сокрушили в спарринге второлиговый «Рух-2» – 6:0.

Это вторая победа «горожан» в контрольных матчах под руководством рулевого Желько Любеновича.

Счет на 21 минуте открыл арендованный у «Кривбасса» Денис Устименко, остальные голы в активе Тимура Кораблина (два), Павла Тищука, Артура Ременяка и Андрея Булезы.

По информации нашего источника, из-за простуды не играли Дмитрий Немчанинов, которому сегодня исполнилось 34 года, и Александр Бандура. После возвращения последнего в «Минай» расположение закарпатцев покинул вратарь Владислав Кучерук, который был на просмотре.

Среди потенциальных новичков ближе всего к подписанию контакта полузащитник Павел Тищук, который ранее выступал за «Ужгород».

Следующий контрольный матч «Минай» проведет 31 января с «Хустом».

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Минай Рух-2 Львов контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Желько Любенович товарищеские матчи Денис Устименко Тимур Кораблин Артур Ременяк Андрей Булеза Дмитрий Немчанинов Александр Бандура Владислав Кучерук
Источник Sport.ua
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