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  4. Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Рано делать прогнозы»
Украина. Премьер лига
29 января 2024, 15:41 |
209
0

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Рано делать прогнозы»

Главный тренер «Миная» прокомментировал победу над второй командой «Руха»

29 января 2024, 15:41 |
209
0
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Рано делать прогнозы»
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал разгромную победу над второй командой львовского «Руха» (6:0).

– Конечно приятно, когда команда забивает шесть мячей и побеждает с таким уверенным счетом. Поэтому, я доволен действиями подопечных и доволен, что попробовал новую тактическую схему. Сейчас мы еще находимся в поисках оптимального состава, даем всем игрокам шанс проявить себя. Все, кто находятся в команде должны играть на сборах. Ну и будем еще экспериментировать со схемами.

– Против молодежи «Руха» закарпатцы действовали в два нападающих. Можно ли рассчитывать, что такую схему мы увидим и в матчах УПЛ?

– На самом деле нас ситуация заставила играть в два нападающих. Дело в том, что несколько игроков выпали из-за болезни, была высокая температура, поэтому пришлось выбрать такую схему. Но получилось неплохо. Кто знает, возможно в будущем мы будем так действовать и в матчах чемпионата Украины. Рано делать прогнозы.

– В глаза бросилась игра в отборе команды – «Минай» очень быстро пытался возвращать мяч. Это было Ваше требование к игрокам?

– Да. Все, что мы требовали от футболистов перед матчем – они выполнили. Хочется, чтобы команда играла в атакующий футбол, высоко прессинговала, быстро возвращала мяч. Попробовать такой футбол раньше у нас не было возможности. Я принял команду в конце первой части сезона, дальше были переносы матчей. А во время первого зимнего спарринга не хотел заставлять команду играть в такой энергозатратный футбол. В то время команда к этому еще не была готова. А вот в субботу уже сыграли так, как хотим.

Повторюсь – хочется, чтобы команда прессинговала, но все будет зависеть от нашего состава и соперника, конечно.

– Вы довольны зимними новичками?

– У нас пока не так и много новых игроков. Но теми, кого уже подписали – да, доволен.

– Возвращение в команду защитника Дмитрия Немчанинова и вратаря Александра Бандуры – это было Ваше желание или руководства клуба?

– Это в первую очередь их решение – они хотели вернуться в «Минай», мы приняли их. Считаю, что для всех сторон это положительный момент. Немчанинов и Бандура – хорошие футболисты, опытные.

– Поделитесь, пожалуйста, ближайшими планами команды.

– Далее планируем чаще играть – каждые три дня. Следующий контрольный матч проведем в среду против «Хуста».

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товарищеские матчи Желько Любенович учебно-тренировочные сборы Минай контрольные матчи УПЛ Рух-2 Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Минай
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