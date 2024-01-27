Виноват в голе? В Испании оценили игру Лунина в последнем матче Ла Лиги

27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Испанское издание Marca оценило выступление украинского голкипера «сливочных» Андрея Лунина, сыгравшего сегодня в старте.

«Украинский голкипер получил еще одну возможность попытаться положить конец спору с Кепой Аррисабалагой, которому, кажется, нет конца. У Лунина было очень мало работы в первые 30 минут.

Совершил потрясающий сейв в начале второго тайма. Спас, отбив мяч после удара Мунира. Блестяще. Он ничего не мог сделать с пропущенным голом, потому что это был удар с близкого расстояния», – пишет издание.

После матча Андрея Лунина расхвалил наставник «Реала» Карло Анчелотти.