Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виноват в голе? В Испании оценили игру Лунина в последнем матче Ла Лиги
Испания
27 января 2024, 22:06 |
3055
0

Виноват в голе? В Испании оценили игру Лунина в последнем матче Ла Лиги

Украинец помог «Реалу» победить «Лас-Пальмас»

27 января 2024, 22:06 |
3055
0
Виноват в голе? В Испании оценили игру Лунина в последнем матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Испанское издание Marca оценило выступление украинского голкипера «сливочных» Андрея Лунина, сыгравшего сегодня в старте.

«Украинский голкипер получил еще одну возможность попытаться положить конец спору с Кепой Аррисабалагой, которому, кажется, нет конца. У Лунина было очень мало работы в первые 30 минут.

Совершил потрясающий сейв в начале второго тайма. Спас, отбив мяч после удара Мунира. Блестяще. Он ничего не мог сделать с пропущенным голом, потому что это был удар с близкого расстояния», – пишет издание.

После матча Андрея Лунина расхвалил наставник «Реала» Карло Анчелотти.

По теме:
Барселона – Вильярреал – 3:5. Позор, Федерация! Видео голов и обзор матча
Каталонцев засудили? Барселона трижды забила Вильярреалу, но проиграла
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Marca
Источник Marca
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
Теннис | 27 января 2024, 09:49 10
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье

Украинская теннисистка порадовала фанатов в соцсетях

Байер не сумел победить Боруссию М. Бавария все ближе
Футбол | 27 января 2024, 21:37 0
Байер не сумел победить Боруссию М. Бавария все ближе
Байер не сумел победить Боруссию М. Бавария все ближе

Состоялся матч 19-го тура Бундеслиги

ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
Футбол | 27.01.2024, 18:45
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
Миколенко забил в свои ворота. Эвертон вылетел из Кубка Англии
Футбол | 27.01.2024, 19:05
Миколенко забил в свои ворота. Эвертон вылетел из Кубка Англии
Миколенко забил в свои ворота. Эвертон вылетел из Кубка Англии
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Футбол | 27.01.2024, 01:02
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Круче только Осака. Обидчица Ястремской установила уникальное достижение
Круче только Осака. Обидчица Ястремской установила уникальное достижение
26.01.2024, 02:13
Теннис
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
26.01.2024, 16:33 2
Теннис
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
26.01.2024, 02:45
Футбол
Группа функционеров получила расчет в УАФ
Группа функционеров получила расчет в УАФ
26.01.2024, 23:18 53
Футбол
Стала известна победительница Australian Open 2024
Стала известна победительница Australian Open 2024
27.01.2024, 12:05 45
Теннис
У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
27.01.2024, 00:17 4
Футбол
Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
25.01.2024, 23:50 2
Бокс
Без остроты в атаке и с ошибками в обороне. Динамо проиграло Балкани
Без остроты в атаке и с ошибками в обороне. Динамо проиграло Балкани
26.01.2024, 17:54 206
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем