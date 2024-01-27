Байер не сумел победить Боруссию М. Бавария все ближе
Состоялся матч 19-го тура Бундеслиги
Сегодня, 27 января, состоялся матч 19-го тура Бундеслиги, в котором сыграли «Байер» и «Боруссия Менхенгладбах».
«Фармацевты» не сумели забить в нем и сыграли в сухую ничью. Подопечные Хаби Алонсо продолжают лидировать в Бундеслиге, но «Бавария» отстает всего на два очка.
Бундеслига. 19-й тур, 27 января.
Байер – Боруссия Менхенгладбах – 0:0
Байер: Коварж, Фримпонг, Станишич, Инкапиэ, Андрих, Гримальдо, Джака, Хофманн (Гложек, 84), Амири (Телла, 68), Виртц, Шик.
Боруссия М: Николас, Эльведи, Фридрих, Скалли, Нетц, Вайгль, Нойхаус (Фукуда, 79), Коне (Крамер, 79), Онора (Лайнер, 70), Хак (Райтц, 62), Сьебатшо (Нгуму, 79).
Das Spiel ist vorbei. Heute keine Tore. #B04BMG 0:0 | #Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/lcJJONqin9— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) January 27, 2024
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