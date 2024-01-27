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  4. ФОТО. Лунин упал от боли после матча Ла Лиги. Ему оказывали помощь
Испания
27 января 2024, 19:50 |
2895
0

ФОТО. Лунин упал от боли после матча Ла Лиги. Ему оказывали помощь

«Реал» победил «Лас-Пальмас» со счетом 2:1

27 января 2024, 19:50 |
2895
0
ФОТО. Лунин упал от боли после матча Ла Лиги. Ему оказывали помощь
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 27 января, состоялся матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Лас-Пальмас» и «Реал». Игра прошла на стадионе «Эстадио Гран Канария». «Сливочные» одержали волевую победу в матче со счетом 2:1.

Карло Анчелотти доверил место в старте Андрею Лунину. Украинец после матча получил травму и упал на поле от боли. Медицинский персонал «Реала» оказывал ему необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что итальянский наставник склоняется к тому, чтобы выбрать Лунина основным вратарем до конца сезона.

ФОТО. Лунин упал от боли после матча Ла Лиги. Ему оказывали помощь

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Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин травма фото
Источник Twitter
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