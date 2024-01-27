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Украина. Премьер лига
27 января 2024, 16:45 |
792
0

ФОТО. Когда презентация? Экс-игрок сборной Украины сыграл за Металлист 1925

Денис Гармаш отыграл во вчерашнем товарищеском матче харьковчан

27 января 2024, 16:45 |
792
0
ФОТО. Когда презентация? Экс-игрок сборной Украины сыграл за Металлист 1925
ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

В пятницу, 26 января, харьковский «Металлист 1925» сыграл первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником подопечных Виктора Скрипника стал представитель элитного дивизиона Австрии – «Вольфсбергер». Украинская команда проиграла 1:3.

На фотографиях из последнего матча был замечен экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Денис Гармаш, который уже успел примерить футболку харьковского клуба и принять участие в спарринге.

Ранее сообщалось, что Гармаш подпишет контракт с «Металлистом 1925» на 1,5 года.

ФОТО. Когда презентация? Экс-игрок сборной Украины сыграл за Металлист 1925

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Денис Гармаш Металлист 1925 трансферы УПЛ трансферы фото
Источник ФК Металлист 1925
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