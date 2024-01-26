Источник: Гармаш подпишет контракт с Металлистом 1925 на 1,5 года

Украинский хавбек Денис Гармаш в ближайшее время подпишет контракт с харьковским клубом «Металлист 1925».

Срок сделки составляет 1,5 года, до лета 2025 года, информирует ТатоТаке.

33-летний Гармаш успешно прошел в Испании медосмотр и близок, чтобы стать игроком харьковского клуба

В текущем сезоне Денис Гармаш провел 4 матча за хорватский «Осиек», без забитых голов. В середине января его контракт был расторгнут.