Украина. Премьер лига26 января 2024, 20:19 | Обновлено 26 января 2024, 20:47
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Источник: Гармаш подпишет контракт с Металлистом 1925 на 1,5 года
Украинский хавбек успешно прошел в Испании медосмотр
26 января 2024, 20:19 | Обновлено 26 января 2024, 20:47
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Украинский хавбек Денис Гармаш в ближайшее время подпишет контракт с харьковским клубом «Металлист 1925».
Срок сделки составляет 1,5 года, до лета 2025 года, информирует ТатоТаке.
33-летний Гармаш успешно прошел в Испании медосмотр и близок, чтобы стать игроком харьковского клуба
В текущем сезоне Денис Гармаш провел 4 матча за хорватский «Осиек», без забитых голов. В середине января его контракт был расторгнут.
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