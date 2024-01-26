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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 20:19 | Обновлено 26 января 2024, 20:47
544
2

Источник: Гармаш подпишет контракт с Металлистом 1925 на 1,5 года

Украинский хавбек успешно прошел в Испании медосмотр

26 января 2024, 20:19 | Обновлено 26 января 2024, 20:47
544
2
Источник: Гармаш подпишет контракт с Металлистом 1925 на 1,5 года
ФК Динамо. Денис Гармаш

Украинский хавбек Денис Гармаш в ближайшее время подпишет контракт с харьковским клубом «Металлист 1925».

Срок сделки составляет 1,5 года, до лета 2025 года, информирует ТатоТаке.

33-летний Гармаш успешно прошел в Испании медосмотр и близок, чтобы стать игроком харьковского клуба

В текущем сезоне Денис Гармаш провел 4 матча за хорватский «Осиек», без забитых голов. В середине января его контракт был расторгнут.

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трансферы Осиек Денис Гармаш свободный агент учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 ТаТоТаке трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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