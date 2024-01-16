ОФИЦИАЛЬНО. Осиек расторг контракт с Гармашем

Хорватский клуб «Осиек» сообщил о расторжении контракта с 33-летний украинский полузащитником Денисом Гармашем по соглашению сторон.

В сообщении пресс-службы «Осиека» сказано, что Гармаш не смог завоевать место в основе из-за плохой физической подготовки. Под руководством нового тренера Зорана Зекича он не получил даже минуты на поле во время официальных игр. Поэтому было решено, что такое развитие ситуации является лучшим для обеих сторон.

В этом сезоне Гармаш провел 4 матча за «Осиек». Последний раз Денис выходил на поле еще в конце сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Гармаш проведет зимние учебно-тренировочные сборы с харьковским «Металлистом 1925».