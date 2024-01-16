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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Осиек расторг контракт с Гармашем
Украина. Премьер лига
16 января 2024, 21:27 | Обновлено 16 января 2024, 22:52
1430
5

ОФИЦИАЛЬНО. Осиек расторг контракт с Гармашем

Денис так и не смог стать игроком основного состава в хорватском клубе

16 января 2024, 21:27 | Обновлено 16 января 2024, 22:52
1430
5
ОФИЦИАЛЬНО. Осиек расторг контракт с Гармашем
ФК Осиек. Денис Гармаш

Хорватский клуб «Осиек» сообщил о расторжении контракта с 33-летний украинский полузащитником Денисом Гармашем по соглашению сторон.

В сообщении пресс-службы «Осиека» сказано, что Гармаш не смог завоевать место в основе из-за плохой физической подготовки. Под руководством нового тренера Зорана Зекича он не получил даже минуты на поле во время официальных игр. Поэтому было решено, что такое развитие ситуации является лучшим для обеих сторон.

В этом сезоне Гармаш провел 4 матча за «Осиек». Последний раз Денис выходил на поле еще в конце сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Гармаш проведет зимние учебно-тренировочные сборы с харьковским «Металлистом 1925».

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Источник ФК Осиек
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Gargantua
и это пока  Кум беззаботно ел в макдональдс?
ничего святого
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+1
zelc006
ЗРАДА
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0
anacreon
Його виставили з Різеспора. З Осієка. І тільки дурний Суркіс його постійно тримав і награвав. Якщо ще зараз хтось в УПЛ цього дурачка підбере.... То буде лохом
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0
Mykola_nik
Що Сидорчук що Гармаш два сапога кеди...
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0
Dmytro11q
Якось-то воно буде..
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0
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