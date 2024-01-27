СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова

Летом нынешнего года «Ювентус» намерен предпринять попытку подписать полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Туринцы уведомлены о том, что «Шахтер» хочет выручить от продажи хавбека не менее 30 миллионов евро, но начать торги собираются с более низкого предложения.

В то же время Судаков не является приоритетным кандидатом для трансфера у туринцев на лето. Таковым значится хавбек «Аталанты» Тен Копмейнерс, над приобретением которого в «Ювентусе» настроены начать работать уже в феврале.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» продолжает контактировать с «Шахтером» относительно возможной покупки Судакова летом нынешнего года.