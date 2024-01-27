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  4. СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
Украина. Премьер лига
27 января 2024, 16:33 |
1903
2

СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова

Украинский хавбек является трансферной целью для туринцев на лето

27 января 2024, 16:33 |
1903
2
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Летом нынешнего года «Ювентус» намерен предпринять попытку подписать полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Туринцы уведомлены о том, что «Шахтер» хочет выручить от продажи хавбека не менее 30 миллионов евро, но начать торги собираются с более низкого предложения.

В то же время Судаков не является приоритетным кандидатом для трансфера у туринцев на лето. Таковым значится хавбек «Аталанты» Тен Копмейнерс, над приобретением которого в «Ювентусе» настроены начать работать уже в феврале.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» продолжает контактировать с «Шахтером» относительно возможной покупки Судакова летом нынешнего года.

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Георгий Судаков Ювентус Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
Источник Tuttomercatoweb
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Lulinnha
Копмейнерс і Судаков... Голландець тут явно краще !!! 
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0
Pavel_i_CO
Так днанэтскіє ж за 40млн, типо, відмовились Судно в Наполі віддавати)) А тепер вже 30млн хочуть?)) На яких лохів зі сходу розрахований цей брєд? Всі давно зрозуміли, що ніхто цим Мудаковим навіть не цікавився 
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-1
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