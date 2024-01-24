А как же Судаков? Ювентус определился с приоритетной трансферной целью

«Ювентус» определился с приоритетной трансферной целью. По информации инсайдер Джанлуки Ди Марцио, этой целью стал Тён Копмейнерс из «Аталанты».

«Ювентус» уже подготовил предложение «Аталанте» в размере 40 миллионов евро. Туринский клуб намерен согласовать трансфер в феврале, то есть Копмейнерса в Турине рассматривают как усиление на летнее трансферное окно.

Компейнерс выступает на позиции центрального полузащитника, поэтому его подписание, скорее всего, исключает подписание Георгия Судакова из «Шахтера». Ранее сообщалось об интересе к Копмейнерсу со стороны «Ливерпуля».