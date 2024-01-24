Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. А как же Судаков? Ювентус определился с приоритетной трансферной целью
Италия
24 января 2024, 14:48 |
505
2

А как же Судаков? Ювентус определился с приоритетной трансферной целью

«Старая синьора» нацелилась на Тёна Копмейнерса из «Аталанты»

24 января 2024, 14:48 |
505
2
А как же Судаков? Ювентус определился с приоритетной трансферной целью
Getty Images/Global Images Ukraine. Тен Копмейнерс

«Ювентус» определился с приоритетной трансферной целью. По информации инсайдер Джанлуки Ди Марцио, этой целью стал Тён Копмейнерс из «Аталанты».

«Ювентус» уже подготовил предложение «Аталанте» в размере 40 миллионов евро. Туринский клуб намерен согласовать трансфер в феврале, то есть Копмейнерса в Турине рассматривают как усиление на летнее трансферное окно.

Компейнерс выступает на позиции центрального полузащитника, поэтому его подписание, скорее всего, исключает подписание Георгия Судакова из «Шахтера». Ранее сообщалось об интересе к Копмейнерсу со стороны «Ливерпуля».

По теме:
Экс-футболист Динамо продолжит карьеру в Японии
Марсьяль выбыл надолго, футболист Манчестер Юнайтед перенес операцию
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико купил вратаря сборной Румынии
Ювентус Тен Копмейнерс Аталанта трансферы трансферы Серии A Джанлука Ди Марцио Георгий Судаков Шахтер Донецк трансферы УПЛ
Источник Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Теннис | 24 января 2024, 12:51 10
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024

Даяна сыграет с Чжэн Циньвень из Китая

Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
Теннис | 23 января 2024, 20:50 14
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»

Вторая ракетка мира – о предстоящей встрече 1/2 финала Australian Open

Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Футбол | 24.01.2024, 04:06
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
Футбол | 24.01.2024, 14:27
Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
Теннис | 24.01.2024, 04:56
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Лига Конференций Без Динамо
Они про Судакова просто не слышали. Это все влажные мечты Срны
Ответить
+4
Boodya
Шо, знову не Судаков?😂 Ех, спорт юа, а вам вірили))
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
24.01.2024, 00:29 17
Футбол
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
22.01.2024, 14:45 16
Футбол
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
23.01.2024, 03:20 4
Бокс
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
23.01.2024, 06:05 5
Теннис
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
22.01.2024, 10:01
Футбол
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
23.01.2024, 13:21 11
Теннис
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
24.01.2024, 07:31 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем