Ливерпуль интересуется звездой Аталанты

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» и сборной Нидерландов Тёна Копмейнерсу. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Ливерпуль» уже пытался подписать Копмейнерса в предыдущие трансферные окна. Сейчас Юрген Клопп снова недоволен слишком узким выбором исполнителей в центре поля, и рассматривает Копмейнерса как один из самых интересных вариантов усиления на рынке.

Отметим, что Копмейнерсом интересуется целый ряд европейских топ-клубов, включая «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Для «Ювентуса» Компейнерс является одной из альтернатив Георгию Судакову.