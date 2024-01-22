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Англия
22 января 2024, 12:45 |
344
0

Ливерпуль интересуется звездой Аталанты

Тён Копмейнерс может продолжить карьеру в АПЛ

22 января 2024, 12:45 |
344
0
Ливерпуль интересуется звездой Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Тён Копмейнерс

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» и сборной Нидерландов Тёна Копмейнерсу. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Ливерпуль» уже пытался подписать Копмейнерса в предыдущие трансферные окна. Сейчас Юрген Клопп снова недоволен слишком узким выбором исполнителей в центре поля, и рассматривает Копмейнерса как один из самых интересных вариантов усиления на рынке.

Отметим, что Копмейнерсом интересуется целый ряд европейских топ-клубов, включая «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Для «Ювентуса» Компейнерс является одной из альтернатив Георгию Судакову.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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