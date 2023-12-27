Лидер Аталанты заинтересовал топ-клубы Европы
Голландец Копмейнерс может сменить прописку уже в январе
Лидер итальянской «Аталанты» Тен Копмейнерс в скором времени может сменить клуб.
В услугах 25-летнего голландского полузащитника заинтересованы такие гранды мирового футбола, как мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает 90min со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу. Названные клубы уже в январе предпримут попытку подписать контракт с футболистом.
Отметим, что воспитанник АЗ из Алкмаара выступает за «Аталанту» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за команду из Бергамо 21 матч в Серии А и Лиге Европы, в которых забил 3 мяча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 27 декабря в 21:30 по Киеву
Крупный турнир пройдет в Швеции