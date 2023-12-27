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  4. Лидер Аталанты заинтересовал топ-клубы Европы
Италия
27 декабря 2023, 09:40 |
214
1

Лидер Аталанты заинтересовал топ-клубы Европы

Голландец Копмейнерс может сменить прописку уже в январе

27 декабря 2023, 09:40 |
214
1
Лидер Аталанты заинтересовал топ-клубы Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тен Копмейнерс

Лидер итальянской «Аталанты» Тен Копмейнерс в скором времени может сменить клуб.

В услугах 25-летнего голландского полузащитника заинтересованы такие гранды мирового футбола, как мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает 90min со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу. Названные клубы уже в январе предпримут попытку подписать контракт с футболистом.

Отметим, что воспитанник АЗ из Алкмаара выступает за «Аталанту» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за команду из Бергамо 21 матч в Серии А и Лиге Европы, в которых забил 3 мяча.

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Тен Копмейнерс Аталанта Серия A трансферы Серии A Реал Мадрид Ювентус Манчестер Юнайтед
Источник 90min
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samird
Гравець непоганий, але де ж там Реал.
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