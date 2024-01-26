Ювентус продолжает контактировать с Шахтером по Судакову

Руководство «Ювентуса» продолжает находиться в контакте со своими украинскими коллегами из «Шахтера» по поводу потенциального трансфера в стан туринцев хавбека Георгия Судакова.

Об этом рассказал инсайдер Фабрицио Романо в эфире программы Sos Fanta.

«Давайте еще посмотрим на Судакова: контакты продолжаются, и интерес к этому парню все еще есть», - заявил Романо.

Ранее СМИ сообщали, что попытку заполучить Судакова летом нынешнего года также намерен предпринять «Наполи», однако неаполитанцы будут готовы к трансферу только если смогут по итогам сезона добыть путевку в Лигу чемпионов.