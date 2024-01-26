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  4. Ювентус продолжает контактировать с Шахтером по Судакову
Украина. Премьер лига
26 января 2024, 16:13 |
340
2

Ювентус продолжает контактировать с Шахтером по Судакову

Но трансфера украинца в «Старую синьору» не стоит ждать раньше лета

26 января 2024, 16:13 |
340
2
Ювентус продолжает контактировать с Шахтером по Судакову
shakhtar.com. Георгий Судаков

Руководство «Ювентуса» продолжает находиться в контакте со своими украинскими коллегами из «Шахтера» по поводу потенциального трансфера в стан туринцев хавбека Георгия Судакова.

Об этом рассказал инсайдер Фабрицио Романо в эфире программы Sos Fanta.

«Давайте еще посмотрим на Судакова: контакты продолжаются, и интерес к этому парню все еще есть», - заявил Романо.

Ранее СМИ сообщали, что попытку заполучить Судакова летом нынешнего года также намерен предпринять «Наполи», однако неаполитанцы будут готовы к трансферу только если смогут по итогам сезона добыть путевку в Лигу чемпионов.

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Источник Dailysports.net
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serhiy
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Александр
Дайте хоч 10 тисяч гривен за ньго 
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