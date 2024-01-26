Ювентус продолжает контактировать с Шахтером по Судакову
Но трансфера украинца в «Старую синьору» не стоит ждать раньше лета
Руководство «Ювентуса» продолжает находиться в контакте со своими украинскими коллегами из «Шахтера» по поводу потенциального трансфера в стан туринцев хавбека Георгия Судакова.
Об этом рассказал инсайдер Фабрицио Романо в эфире программы Sos Fanta.
«Давайте еще посмотрим на Судакова: контакты продолжаются, и интерес к этому парню все еще есть», - заявил Романо.
Ранее СМИ сообщали, что попытку заполучить Судакова летом нынешнего года также намерен предпринять «Наполи», однако неаполитанцы будут готовы к трансферу только если смогут по итогам сезона добыть путевку в Лигу чемпионов.
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