Наполи попытается купить Судакова летом 2024. Но есть одно условие
Итальянский клуб не отказался от идеи трансфера украинца
21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских клубов.
По информации итальянского журналиста Антонио Петрацуоло, действующий чемпион Италии «Наполи» попытается снова подписать полузащитника «горняков» летом 2024 года. Но чтобы претендовать на этот трансфер, итальянский клуб должен квалифицироваться в розыгрыш Лиги чемпионов 2023/24, в противном случае им тяжело будет конкурировать с другими клубами за подписание украинца.
В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее украинец был признан лучшим игроком «горняков» в 2023 году.
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