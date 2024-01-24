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  4. Наполи попытается купить Судакова летом 2024. Но есть одно условие
Италия
24 января 2024, 10:35 |
667
2

Наполи попытается купить Судакова летом 2024. Но есть одно условие

Итальянский клуб не отказался от идеи трансфера украинца

24 января 2024, 10:35 |
667
2
Наполи попытается купить Судакова летом 2024. Но есть одно условие
ФК Шахтер. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации итальянского журналиста Антонио Петрацуоло, действующий чемпион Италии «Наполи» попытается снова подписать полузащитника «горняков» летом 2024 года. Но чтобы претендовать на этот трансфер, итальянский клуб должен квалифицироваться в розыгрыш Лиги чемпионов 2023/24, в противном случае им тяжело будет конкурировать с другими клубами за подписание украинца.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее украинец был признан лучшим игроком «горняков» в 2023 году.

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трансферы Наполи Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков
Источник Napoli Magazine
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Новая история Матвиенко в новых лицах
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+1
Александр
Людям надоело байки писать про Судакова .Никому он и за 5 не нужен .решили перенести на лето 
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0
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