Хуст просматривает шестерых игроков и сыграет с Минаем

Как стало известно Sport.ua, «Хуст» первый контрольный матч в новом году планирует провести в воскресенье, 28 января.

Правда, в ночь на субботу Хуст изрядно засыпало снегом. Если удастся очистить синтетическое футбольное поле, то спарринг-партнером перволигового коллектива станет участник чемпионата Закарпатской области «Бужора» из Иршавы.

В этой игре тренерский штаб «Хуста» хочет проверить в деле шестерых потенциальных новичков, прибывших в команду на просмотр. Известных футболистов, по словам наставника команды Владимира Цыткина, среди них нет.

Скорее всего, останется в клубе до лета центральный полузащитник Назар Приходько, который своей игрой в осенней части сезона привлек внимание более статусных команд.

Возможно, продолжит выступления за «Хуст» и фланговый хавбек Николай Пилип, с которым ранее был приостановлен контракт. Но сейчас футболист болеет и пока не принимает участие в тренировках.

В весенней части сезона «Хуст» сыграет в группе «Выбывание» Первой лиги, где пока с 11 очками занимает последнее место.

На 31 января у команды намечен контрольный матч с «Минаем».

Ранее «Хуст» определился еще с несколькими спаррингами.