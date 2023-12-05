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Украина. Первая лига
05 декабря 2023, 19:21 |
951
1

Аутсайдер Первой лиги расстался с шестью игроками

«Хуст» продолжает чистку рядов

05 декабря 2023, 19:21 |
951
1
Аутсайдер Первой лиги расстался с шестью игроками
ФК Хуст.

Как стало известно Sport.ua, футбольный клуб «Хуст» разорвал контракты с шестью футболистами.

О том, что из команды уйдет юный вратарь Максим Мердеев (1 матч в Первой лиге), наш сайт уже сообщал. Вместе с ним коллектив покидают защитники Игорь Тихненко (16 матчей), Даниэль Баник (11 матчей) и Роберт Пилип (в чемпионате не играл), полузащитник Николай Пилип (18 матчей) и нападающий Василий Василинец (13 матчей, 1 гол).

С учетом того, что «Хуст» намерен прервать аренду еще трех футболистов – Дмитрия Диянчука, Вадима Мердеева и Игоря Скибы, под рукой у главного тренера закарпатцев Владимира Цыткина останется всего 2 вратаря и 9 полевых игроков.

По итогам первого этапа чемпионата Первой лиги «Хуст» занял последнее место в группе А, набрав 11 очков и проиграв все девять матчей в октябре-ноябре. Весной команда сыграет в группе «Выбывание».

Выйти из отпуска «Хуст» планирует в двадцатых числах января.

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Хуст Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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romario-1975
"Розлучився"? Такі заголовки лякають
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