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  4. Хуст откажется от трех арендованных игроков
Украина. Первая лига
25 ноября 2023, 22:49 |
87
1

Хуст откажется от трех арендованных игроков

Покинет команду и 17-летний вратарь

25 ноября 2023, 22:49 |
87
1
Хуст откажется от трех арендованных игроков
ФК Хуст

Как стало известно Sport.ua, «Хуст» планирует выйти из отпуска в двадцатых числах января. Тренироваться дебютант Первой лиги будет дома, благо для этого имеются все условия.

Уже можно говорить о том, что покинут команду вратарь Максим Мердеев (1 матч в осенней части чемпионата), его старший брат универсал (играл у Владимира Цыткина справа в защите и полузащите, центральным нападающим и опорником) Вадим Мердеев (13 матчей, 2 гола), центральный защитник Евгений Скиба (17 игр) и центральный полузащитник Дмитрий Диянчук (9 матчей). Последних троих «Хуст» арендовал у «Миная».

После сборов возможны и другие изменения «на выход». Немало в этом вопросе будет зависеть от того, насколько команде удастся доукомплектоваться.

По итогам первого этапа чемпионата Первой лиги «Хуст» занял последнее место в группе А, набрав 11 очков и проиграв все девять матчей в октябре-ноябре. Весной закарпатцы сыграют в группе «Выбывание».

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Хуст Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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Serhii P.
закарпутські рагулі
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