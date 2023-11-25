Хуст откажется от трех арендованных игроков

Как стало известно Sport.ua, «Хуст» планирует выйти из отпуска в двадцатых числах января. Тренироваться дебютант Первой лиги будет дома, благо для этого имеются все условия.

Уже можно говорить о том, что покинут команду вратарь Максим Мердеев (1 матч в осенней части чемпионата), его старший брат универсал (играл у Владимира Цыткина справа в защите и полузащите, центральным нападающим и опорником) Вадим Мердеев (13 матчей, 2 гола), центральный защитник Евгений Скиба (17 игр) и центральный полузащитник Дмитрий Диянчук (9 матчей). Последних троих «Хуст» арендовал у «Миная».

После сборов возможны и другие изменения «на выход». Немало в этом вопросе будет зависеть от того, насколько команде удастся доукомплектоваться.

По итогам первого этапа чемпионата Первой лиги «Хуст» занял последнее место в группе А, набрав 11 очков и проиграв все девять матчей в октябре-ноябре. Весной закарпатцы сыграют в группе «Выбывание».