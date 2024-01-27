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Чемпионат Италии
Кальяри
26.01.2024 21:45 – FT 1 : 2
Торино
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Италия
27 января 2024, 00:02 | Обновлено 27 января 2024, 00:34
33
0

Серия А. Торино на выезде обыграл Кальяри

Клуб из Сардинии не смог оторваться от зоны вылета

27 января 2024, 00:02 | Обновлено 27 января 2024, 00:34
33
0
Серия А. Торино на выезде обыграл Кальяри
ФК Торино

22-й тур итальянской Серии А стартовал на Сардинии, где местный «Кальяри» принимал «Торино». Гости одержали минимальную победу со счетом 2:1.

«Торино» благодаря этой победе набрал 31 очко и сравнялся по очкам в турнирной таблице с «Наполи». «Кальяри» остается на 17-м месте, всего в одном очке от зоны вылета.

Серия А. 22-й тур

Кальяри – Торино – 1:2
Голы: Виола 77 – Сапата 23, Риччи 45+3

Матч начался с минуты молчания в память о легенде «Кальяри» Луиджи Риве, который умер 22 января.

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Источник Sport.ua
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