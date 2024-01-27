Италия27 января 2024, 00:02 | Обновлено 27 января 2024, 00:34
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Серия А. Торино на выезде обыграл Кальяри
Клуб из Сардинии не смог оторваться от зоны вылета
27 января 2024, 00:02 | Обновлено 27 января 2024, 00:34
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22-й тур итальянской Серии А стартовал на Сардинии, где местный «Кальяри» принимал «Торино». Гости одержали минимальную победу со счетом 2:1.
«Торино» благодаря этой победе набрал 31 очко и сравнялся по очкам в турнирной таблице с «Наполи». «Кальяри» остается на 17-м месте, всего в одном очке от зоны вылета.
Серия А. 22-й тур
Кальяри – Торино – 1:2
Голы: Виола 77 – Сапата 23, Риччи 45+3
Матч начался с минуты молчания в память о легенде «Кальяри» Луиджи Риве, который умер 22 января.
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