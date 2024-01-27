Серия А. Торино на выезде обыграл Кальяри

22-й тур итальянской Серии А стартовал на Сардинии, где местный «Кальяри» принимал «Торино». Гости одержали минимальную победу со счетом 2:1.

«Торино» благодаря этой победе набрал 31 очко и сравнялся по очкам в турнирной таблице с «Наполи». «Кальяри» остается на 17-м месте, всего в одном очке от зоны вылета.

Серия А. 22-й тур

Кальяри – Торино – 1:2

Голы: Виола 77 – Сапата 23, Риччи 45+3

Матч начался с минуты молчания в память о легенде «Кальяри» Луиджи Риве, который умер 22 января.