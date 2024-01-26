Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Еще одного бразильца в Шахтере не будет. Стали известны причины
Украина. Премьер лига
26 января 2024, 21:09 |
695
0

Еще одного бразильца в Шахтере не будет. Стали известны причины

У «горняков» вряд ли получится подписать Витиньо

26 января 2024, 21:09 |
695
0
Еще одного бразильца в Шахтере не будет. Стали известны причины
Twitter. Витиньо

19-летний центральный полузащитник «Крузейро» U-20 Витор Угу Аморим де Ассис или просто Витиньо заинтересовал «Шахтер».

Сообщается, что бразильцы проинформировали украинский клуб, что не намерены продавать игрока этой зимой. Универсальный полузащитник Витиньо поразил главного тренера «Крузейро» Николаса Ларкамона, который планирует его перевести во взрослую команду в ближайшее время.

В 7 матчах молодежного Кубка Сан-Паулу на счету Витиньо 2 голевые передачи.

Ранее «Шахтер» официально объявил о трансфере бразильца Марлона Гомеса.

По теме:
Алан Патрик light version. Кто такой Марлон Гомес, которого купил Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико отдал 22 миллиона за 18-летнего хавбека
Источник: Гармаш подпишет контракт с Металлистом 1925 на 1,5 года
Крузейро трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Львовский Рух в голевой перестрелке уступил словенскому Домжале
Футбол | 26 января 2024, 20:45 0
Львовский Рух в голевой перестрелке уступил словенскому Домжале
Львовский Рух в голевой перестрелке уступил словенскому Домжале

Желто-черные» дважды выходили вперед благодаря дублю Фредди Плюмана

Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
Футбол | 26 января 2024, 02:45 0
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании

За титул поборются «Атлетик», «Реал» Сосьедад, «Мальорка» и «Атлетико»

СМИ раскрыли все финансовые детали трансфера Марлона Гомеса в Шахтер
Футбол | 26.01.2024, 16:35
СМИ раскрыли все финансовые детали трансфера Марлона Гомеса в Шахтер
СМИ раскрыли все финансовые детали трансфера Марлона Гомеса в Шахтер
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Теннис | 26.01.2024, 09:15
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
Теннис | 26.01.2024, 16:33
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
25.01.2024, 11:35 7
Теннис
Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
25.01.2024, 23:50 1
Бокс
Не сумел спасти. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке лиги
Не сумел спасти. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке лиги
25.01.2024, 06:59 12
Футбол
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
26.01.2024, 08:50 13
Теннис
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
24.01.2024, 16:19 12
Теннис
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
24.01.2024, 23:42 8
Футбол
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
26.01.2024, 07:30 1
Футбол
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
25.01.2024, 20:47 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем