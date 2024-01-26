Еще одного бразильца в Шахтере не будет. Стали известны причины

19-летний центральный полузащитник «Крузейро» U-20 Витор Угу Аморим де Ассис или просто Витиньо заинтересовал «Шахтер».

Сообщается, что бразильцы проинформировали украинский клуб, что не намерены продавать игрока этой зимой. Универсальный полузащитник Витиньо поразил главного тренера «Крузейро» Николаса Ларкамона, который планирует его перевести во взрослую команду в ближайшее время.

В 7 матчах молодежного Кубка Сан-Паулу на счету Витиньо 2 голевые передачи.

Ранее «Шахтер» официально объявил о трансфере бразильца Марлона Гомеса.