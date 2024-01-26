Синнер рассказал, почему новое поколение теннисистов успешнее предыдущего

22-летний итальянец Янник Синнер после победы над Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии рассказал, как новому поколению теннисистов удается побеждать Новака Джоковича.

– Можете ли вы помочь нам понять, почему вы, Карлос Алькарас, Хольгер Руне, это новое поколение добивается успеха в борьбе с такими парнями как Джокович, чего предыдущие поколения этого не делали?

– Во-первых, нас немного: я, Карлос и Хольгер, каждый из нас – разные игроки. Мне кажется, что и ментально все разные, и отношение на площадке разное. Но, как мне кажется, нас объединяет то, что мы верим в себя.

Это очень помогает, потому что в теннисе, когда ты веришь, это уже очень много. Но я думаю, что нам очень повезло, что Джокович рядом, что мы можем видеть, что он делает, как тренируется. Надеюсь, Рафа вернется, и я тоже смогу его увидеть. Мне посчастливилось наблюдать за ним, когда я был с ним в Аделаиде. С Роджером, к сожалению, у меня не было такой возможности, но что есть, то есть.

Если говорить о моей роли, то мне кажется, что я всегда стараюсь учиться у них, а потом пытаюсь что-то у них перенять. Это всегда было моей частью этого процесса. И он еще не закончен, потому что я чувствую, что нам еще предстоит многое улучшить, – сказал Синнер.

Отметим, что Алькарас обыгрывал Джоковича в финале Уимблдона, Руне – в финале Мастерса в Париже.