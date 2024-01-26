Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер рассказал, почему новое поколение теннисистов успешнее предыдущего
Australian Open
26 января 2024, 15:41 |
293
0

Синнер рассказал, почему новое поколение теннисистов успешнее предыдущего

Янник уверен, что все дело в вере в себя

26 января 2024, 15:41 |
293
0
Синнер рассказал, почему новое поколение теннисистов успешнее предыдущего
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

22-летний итальянец Янник Синнер после победы над Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии рассказал, как новому поколению теннисистов удается побеждать Новака Джоковича.

– Можете ли вы помочь нам понять, почему вы, Карлос Алькарас, Хольгер Руне, это новое поколение добивается успеха в борьбе с такими парнями как Джокович, чего предыдущие поколения этого не делали?
– Во-первых, нас немного: я, Карлос и Хольгер, каждый из нас – разные игроки. Мне кажется, что и ментально все разные, и отношение на площадке разное. Но, как мне кажется, нас объединяет то, что мы верим в себя.

Это очень помогает, потому что в теннисе, когда ты веришь, это уже очень много. Но я думаю, что нам очень повезло, что Джокович рядом, что мы можем видеть, что он делает, как тренируется. Надеюсь, Рафа вернется, и я тоже смогу его увидеть. Мне посчастливилось наблюдать за ним, когда я был с ним в Аделаиде. С Роджером, к сожалению, у меня не было такой возможности, но что есть, то есть.

Если говорить о моей роли, то мне кажется, что я всегда стараюсь учиться у них, а потом пытаюсь что-то у них перенять. Это всегда было моей частью этого процесса. И он еще не закончен, потому что я чувствую, что нам еще предстоит многое улучшить, – сказал Синнер.

Отметим, что Алькарас обыгрывал Джоковича в финале Уимблдона, Руне – в финале Мастерса в Париже.

По теме:
Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024
ФОТО. «Спасибо моей команде». Ястремская показала снимки с тренировок на AO
Чжэн Циньвень – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Новак Джокович Янник Синнер Australian Open 2024 Карлос Алькарас (теннисист) Хольгер Руне
Источник ASAP text
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Конец эпохи? Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Aus Open
Теннис | 26 января 2024, 09:40 5
ФОТО. Конец эпохи? Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Aus Open
ФОТО. Конец эпохи? Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Aus Open

Смотрите лучшие фотомгновения яркого матча в Мельбурне

Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец
Футбол | 25 января 2024, 15:34 33
Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец
Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец

Новый президент УАФ Андрей Шевченко определился со своими ближайшими помощниками

Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Теннис | 26.01.2024, 09:15
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Букмекеры оценили шансы Киченок и Остапенко выйти в финал Australian Open
Теннис | 26.01.2024, 03:02
Букмекеры оценили шансы Киченок и Остапенко выйти в финал Australian Open
Букмекеры оценили шансы Киченок и Остапенко выйти в финал Australian Open
Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open
Теннис | 25.01.2024, 14:50
Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open
Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Болбой – миллионер. Азар встретился с парнем, которого пнул 11 лет назад
Болбой – миллионер. Азар встретился с парнем, которого пнул 11 лет назад
25.01.2024, 04:33 2
Футбол
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
24.01.2024, 23:17 3
Футбол
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
25.01.2024, 14:40 111
Теннис
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
25.01.2024, 20:47 33
Футбол
Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
25.01.2024, 00:43 5
Футбол
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
26.01.2024, 08:50 11
Теннис
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
24.01.2024, 21:07
Футбол
Стала известна первая финалистка Australian Open
Стала известна первая финалистка Australian Open
25.01.2024, 12:29 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем