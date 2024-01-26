Синнер прокомментировал историческую победу над Джоковичем на Aus Open

22-летний итальянец Янник Синнер прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3.

– Это был тяжелый матч, особенно когда я проиграл третий сет с матчпойнтами. Но я старался оставаться максимально позитивным, и сегодня все сложилось как нельзя лучше. Я очень счастлив.

– Две победы над Новаком в конце прошлого сезона позволили вам чувствовать себя совсем иначе перед этим матчем, чем, возможно, когда вы играли с ним на Уимблдоне или в подобных местах?

– Да, конечно. Когда ты знаешь, что можешь победить конкретного игрока, ты чувствуешь себя лучше.

Для меня было большой привилегией в конце прошлого года сыграть с ним за десять дней три раза, потому что ты можешь тренироваться с ним, но матч – это другое. Чувствую, что это помогло мне с одной стороны, а с другой Grand Slam – это еще и менталитет. Я старалcя играть как можно более расслабленно, но при этом иметь в голове правильный план игры. Думаю, сегодня это сработало очень хорошо.

– Вы выглядели очень расслабленным, когда заканчивали матч, а когда выиграли, то не слишком бурно праздновали. Интересно, это было сделано намеренно?

– Я не знаю. Мне кажется, что такие эмоции невозможно контролировать. Очевидно, что для меня очень много значит победа над Новаком здесь, в Мельбурне, но с другой стороны, я знаю, что турнир еще не закончен.

В воскресенье состоится финал. Это разные эмоции, потому что финал всегда отличается. Неважно, насколько велик турнир. Сегодня я знал, что это полуфинал. Это не тот случай, когда ты выигрываешь турнир вот так (улыбается).

– Как вы перестроились в четвертом сете после нереализации шансов в третьей партии?

– Я сел и попытался думать о том, что счет уже два сета к одному в мою пользу, это были позитивные мысли. Я попытался начать сет в хорошем ключе. Подавал, держал подачу, и я уже вел в счете. Так что я старался сосредоточиться на цели, которая была у меня сегодня, на хорошем плане игры, и надеялся, что исполнение не подведет. Вот и все. Очевидно, что в четвертом сете, когда я сделал брейк, это было приятное чувство. Счастлив, что смог довести матч до победы.

– Новак сказал, что давно не играл так плохо на турнирах Grand Slam. Чувствовали ли вы, что сыграли с ним идеальный матч?

– Да, конечно, в первых двух сетах я видел, что он не бьет по мячу так, как раньше. Он также не так хорошо двигался. Думаю, он также не был так сосредоточен, как мы привыкли его видеть.

Но против лидера рейтинга ATP нужно быть готовым к тому, что он изменит ситуацию, и в третьем сете он уже играл на том же уровне, что и раньше. Кроме того, он, возможно, лучший принимающей в теннисе. У него не было ни одного брейкпойнта, это необычная для него статистика. В теннисе, когда у тебя плохой день, сложно победить.

Я понимал, особенно в первых сетах, что он играет не так здорово. Я старался быть как можно более активным, и воспользовался шансом.

– Даррен Кэхилл является частью вашей тренерской команды. Его способности стратега хорошо известны. Помогает ли он успокоится на этой стадии турнира, учитывая его опыт работы с победителями мейджоров и первыми номерами мирового рейтинга?

– Да, конечно, он всегда очень спокоен. Даже сегодня утром мы говорили об обычных вещах. Не всегда о теннисе. А за 20 минут до матча мы говорили о тактике, о том, как действовать в тех или иных ситуациях.

Думаю, он помог не только мне, но и всей команде поверить в себя, а также получить удовольствие, ведь мы так много путешествуем по миру, и наслаждаться временем, проведенным вместе. Я думаю, что совместная работа с ним, а также с Симоном Ваньоцци – это потрясающая комбинация на корте. Думаю, в данный момент мы справляемся со всем правильно.

– Меня сводит с ума один статистический показатель. Карлос Алькарас победил Новака Джоковича на Уимблдоне ровно через 2195 дней после его последнего поражения на этом турнире. Теперь вы победили Новака Джоковича в Австралии ровно через 2195 дней после его последнего поражения. Как вы думаете, эта победа была где-то записана, или это был день победы над Новаком?

– (смеется) Если бы это было так легко, просто посмотреть на цифры. Но нет, конечно, я не знаю, что ответить на этот вопрос. Я смотрел матч Карлоса. Это был невероятный поединок.

– Когда Карлосу удалось выиграть пару мейджоров, это как-то подтолкнуло вас к тому, что вы сможете это сделать? Или был матч или момент, когда вы поверили, что сможете выиграть Grand Slam?

– Я думаю, что матчи выигрываются не только в день, когда проходит игра. Ты выигрываешь их потому, что чувствуешь себя готовым к хорошему поединку. Ты чувствуешь себя готовым не только ментально, но и физически.

Думаю, после прошлого сезона, особенно в конце года, у меня появилась уверенность в том, что я потенциально могу добиться хороших результатов на турнирах Grand Slam. С другой стороны, нужно еще показать это. Есть люди, которые много говорят, но ты должен показать это, потому что в конце концов именно ты выходишь на корт. Но если не выйдет в этом году, то в следующем, а если не в следующем, то еще через год.

Если честно, я очень расслаблен. Я стараюсь работать как можно усерднее, и мне кажется, что тяжелая работа всегда в какой-то мере окупается, и мы действительно усердно работаем ради своей мечты.

Если это произойдет, то это хорошо. Если нет, то я выложился на 100%, а остальное я не могу контролировать. Очевидно, что я очень рад тому, чего Карлос достиг. Когда мы играем с ним, это всегда хороший матч, но в данный момент также нужно сказать, что он находится выше, чем я. Он выиграл много Мастерсов, выиграл несколько мейджоров. Так что я его очень уважаю и желаю ему всего наилучшего.