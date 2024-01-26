Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. «Импотент». Экс-футболист сборной Украины раскритиковал Чеферина
Украина. Премьер лига
26 января 2024, 15:43 |
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«Импотент». Экс-футболист сборной Украины раскритиковал Чеферина

Артём Федецкий прокомментировал слова президента УЕФА

26 января 2024, 15:43 |
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«Импотент». Экс-футболист сборной Украины раскритиковал Чеферина
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Федецкий

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал недавние слова президента УЕФА Александра Чеферина об участии украинской сборной на Евро-2024.

«Очень странно слышать такие заявления Чеферина, поскольку Словения тоже проходила через войну в свое время. Или Хорватия, как рассказывал Дарио Срна. Интересно, что перед матчем против Италии в квалификации на Евро-2024 схожие заявления уже звучали от Чеферина. То есть, без Италии Евро-2024 невозможно представить, а Украина там не нужна, так выходит из его слов?

Вместо того чтобы делать все возможное, чтобы поддержать Украину в такое тяжелое время, и наших военных, и народ Украины, который благодаря футболу может отвлечься от этих событий, звучит вот такое. У меня, честно говоря, нет слов. Да не должно так быть! По его словам вообще выходит, что он поддержал военное вторжение россии. Выразился, как импотент, простите меня за слово. Так нельзя. Игроки сборной Украины тоже это читают, все видят. Не имеет права президент УЕФА озвучивать такие тезисы. Это просто нонсенс», – сказал Федецкий.

Ранее сообщалось, что Чеферин хочет смягчить санкции против россии.

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Артем Федецкий Александер Чеферин УЕФА сборная Украины по футболу Евро-2024 российско-украинская война
Источник Информатор
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Swimmer
ЧМОфiрiнi теж дуже любить владу. Як i iнший недопалок тУпiн. А ще грошi, якими його пiдгодовуе цей мокша.
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Serhii P.
підар!
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