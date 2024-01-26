«Импотент». Экс-футболист сборной Украины раскритиковал Чеферина

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал недавние слова президента УЕФА Александра Чеферина об участии украинской сборной на Евро-2024.

«Очень странно слышать такие заявления Чеферина, поскольку Словения тоже проходила через войну в свое время. Или Хорватия, как рассказывал Дарио Срна. Интересно, что перед матчем против Италии в квалификации на Евро-2024 схожие заявления уже звучали от Чеферина. То есть, без Италии Евро-2024 невозможно представить, а Украина там не нужна, так выходит из его слов?

Вместо того чтобы делать все возможное, чтобы поддержать Украину в такое тяжелое время, и наших военных, и народ Украины, который благодаря футболу может отвлечься от этих событий, звучит вот такое. У меня, честно говоря, нет слов. Да не должно так быть! По его словам вообще выходит, что он поддержал военное вторжение россии. Выразился, как импотент, простите меня за слово. Так нельзя. Игроки сборной Украины тоже это читают, все видят. Не имеет права президент УЕФА озвучивать такие тезисы. Это просто нонсенс», – сказал Федецкий.

Ранее сообщалось, что Чеферин хочет смягчить санкции против россии.