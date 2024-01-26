Новак ДЖОКОВИЧ: «Это один из худших моих матчей на турнирах Grand Slam»

Лидер рейтинга АТР Новак Джокович прокомментировал поражение итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 1:6, 2:6, 7:6(6), 3:6.

– Я хочу поздравить Синнера с отличным матчем, с отличным турниром на данный момент. Он заслуженно вышел в финал. Он полностью переиграл меня сегодня.

Я был в некотором смысле шокирован своим уровнем, знаете, в плохом смысле. В первых двух сетах я мало что делал правильно (улыбается). Пожалуй, это один из худших моих матчей на турнирах Grand Slam. По крайней мере, из тех, что я помню. Не очень приятно играть так. Но в то же время, надо отдать ему должное, Янник все делал лучше меня, в каждом аспекте игры.

Я старался, боролся. Мне удалось немного поднять уровень в третьей партии, спасти матч-пойнт, сыграть хороший тай-брейк. Но, опять же, четвертый сет, проиграл гейм с 40-0 при счете 1-2, еще и играл вроде как против ветра немного. Да, в целом уровень моего тенниса был не очень хорошим.

Думаю, в такие моменты ты просто пытаешься успокоится, но в то же время стараешься поднять настроение себе и своей игре. Именно это я и пытался сделать, и поддержка была великолепна. Я думаю, они были очень справедливы по отношению к обоим игрокам. Много поддерживали и Янника, и меня. Вот и все. Поздравляю его.

– Застало ли вас врасплох то, что ваш уровень игры снизился?

– Если честно, весь турнир я не играл близко к своему лучшему уровню. Может быть, матч против Маннарино был отличным, но в большинстве матчей я не играл на том уровне, как я обычно играю здесь, в Австралии.

В каком-то смысле это меня удивило, потому что я думал, что в первых двух сетах все будет не так уж плохо. Но с другой стороны, на этом турнире я не чувствовал себя на корте по-настоящему. Конечно, можно сказать, что полуфинал – это отличный результат, но я всегда жду от себя самого высокого результата, а сегодня этого не случилось.

– Первый завершенный матч в вашей карьере на мейджорах, в котором у вас не было ни одного брейк-пойнта. Осознавали ли вы это на корте? Насколько уникальным был этот опыт для вас, как для лучшего принимающего в этом виде спорта?

– Наверное, эта статистика говорит о многом. Прежде всего, он подавал очень чисто и точно, очень хорошо держал свою подачу. Трудно описать все, я имею в виду, у нас не так много времени. Есть много негативных вещей, которые я сделал сегодня на корте в плане своей игры, которыми я не очень доволен в плане возврата, движения, форхенда, бэкхенда. Все было просто некачественно.

Синнер очень доминировал. Доминировал на своих подачах. Очевидно, что если ты хорошо подаешь и не сталкиваешься с брейк-пойнтами, то это играет с сознанием соперника, то есть ты можешь оказывать большее давление на его подачу, в данном случае на мою. А ты себе свободно машешь ракеткой. Поздравляю Янника. Он просто провел безупречный матч.

– Вы так давно не проигрывали здесь. Заставляет ли вас поражение оценить, насколько невероятной была эта серия?

– Сейчас я немного на взводе. После матча очень сложно размышлять о чем-то более глубоко. Может быть, завтра, может быть, через несколько дней, но мне определенно есть чем гордиться в плане того, чего я здесь добился.

Победная полоса должна была закончиться в один прекрасный день. Это должно было случиться, и, по крайней мере, я сделал все, что мог, в условиях, когда я играл не очень хорошо. Я проиграл игроку, у которого очень хорошие шансы выиграть свой первый мейджор. Вот и все.

Это был очень особенный город, лучший, безусловно, турнир Grand Slam в моей карьере. Надеюсь, что у меня будет шанс вернуться, чтобы сыграть хотя бы еще раз и пройти через эти эмоции.

– Янник побеждает вас уже в третий раз с ноября, а до этого вы ему не проигрывали. Можете ли вы сказать, что, по вашим наблюдениям, изменилось в игре Синнера, что вывело его на новый уровень?

– Он всегда очень сильно бил по мячу как с форхенда, так и с бэкхенда. Он как раз этим и известен, просто бьет по мячу, знаете, играет очень быстро, любит быть агрессивным. Думаю, что его подача стала намного лучше. Он очень хорошо бьет по углам, и я думаю, что он также увеличил скорость своей игры. Теперь он подает сильнее и точнее. Движение в целом и ментальная часть. Знаете, он всегда был очень спокойным, очень собранным на корте, но ему не удавалось выигрывать большие матчи, в ответственные моменты.

Но сейчас все складывается как нельзя лучше. Конечно, Даррен Кэхилл, очень опытный тренер и человек, который работал с бывшими №1 в мире. Очевидно, что его присутствие в команде Синнера очень помогает с ментальной стороны, наряду со всем остальным. У Янника отличная команда, он на очень хорошем пути. Через пару дней у него будет шанс выиграть свой первый турнир Grand Slam.

– Вам уже 36 лет. Чувствуете ли вы, что наконец-то начинаете играть на свой возраст после такого безумного периода, и что это молодое поколение находится на вашем уровне, или это просто очередной турнир?

– Посмотрим (улыбается). Не знаю. Я все еще возлагаю большие надежды на другие мейджоры, на Олимпиаду и любые другие турниры, на которых я буду играть. Это только начало сезона.

Это не то чувство, к которому я привык. Для меня было невероятно приятно начинать большинство своих сезонов с победы на турнирах Grand Slam и никогда не проигрывать в полуфинале или финале Australian Open. Так что на этот раз все немного иначе, но что есть, то есть. Этот турнир, как я уже сказал, не соответствовал моим стандартам, критериям или уровню, на котором я обычно играю или ожидаю от себя, но это не обязательно означает, что это начало конца, как некоторые люди любят это называть. Посмотрим, что произойдет в оставшейся части сезона.