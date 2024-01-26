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Украина. Первая лига
26 января 2024, 07:54 | Обновлено 26 января 2024, 08:09
544
3

Андрей ШЕВЧЕНКО: Планируем использовать футбол для преодоления травм войны

25 января легендарный украинский футболист стал президентом УАФ

26 января 2024, 07:54 | Обновлено 26 января 2024, 08:09
544
3
Андрей ШЕВЧЕНКО: Планируем использовать футбол для преодоления травм войны
Конгресс УАФ

25 января в Киеве прошел внеочередной XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола. На нем был избран шестой президент УАФ. Им стал легендарный украинский футболист и тренер, обладатель «Золотого мяча», первый посол UNITED24 Андрей Шевченко.

В своей работе новый президент ассоциации сосредоточится на девяти шагах: прозрачности и цифровизации деятельности ассоциации, развитии сборных команд и их брендов, сотрудничестве с клубами, реформе арбитража и подготовке специалистов, международном сотрудничестве и использовании футбола для посттравматического восстановления украинцев.

«Украинский футбол должен быть массовым и доступным, сборные – гордостью каждого украинца, а клубы – сильными и эффективными. Мы планируем внедрять лучшие мировые практики для быстрого развития украинского футбола и использовать футбол для преодоления травм войны. Впереди очень много работы», – сказал Андрей Шевченко.

Новый президент УАФ отметил, что в планах создать базу лиц, привлеченных к футболу, и оцифровать всю деятельность ассоциации. Для этого Шевченко намерен сотрудничать с командой Министерства цифровой трансформации Украины.

Один из сложных вызовов – отток талантливых детей из Украины. В своей речи Шевченко подчеркнул, что похожая ситуация была в Хорватии в 90-х — и страна успешно с ней справилась. Также, по словам новоизбранного главы УАФ, Звонимир Бобан, принимавший участие в создании программы развития футбола в Хорватии, уже подтвердил сотрудничество и обмен опытом.

Отметим, что на Конгрессе УАФ присутствовал онлайн Йозеф Климент, советник директора УЕФА по национальным ассоциациям. Всего в конгрессе приняли участие 94 делегата, представляющих всех постоянных и ассоциированных членов УАФ.

Получив 93 голоса из 94 (сам Шевченко, который был делегатом конгресса, не участвовал в голосовании), Андрей Шевченко вступает в должность президента ассоциации на пятилетний срок.

Первым вице-президентом УАФ избрали Павла Бойчука, вице-президентами ассоциации — Сергея Реброва и Александра Шевченко. Количественный состав Исполнительного комитета УАФ было решено уменьшить до 12 членов.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ выборы президента УАФ
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 3
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Александр
Це ви з разом з Монзуль будете долати ? Це ж Монзуль булана всіх судах з Блохіним і скандувпла Свободу Павелко .Швидко перевзулася 
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+1
Crimea
Для подолання травм війни все ж таки краще плавання!
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0
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