Женская Лига чемпионов. Определен график следующего сезона 2024/25

Женская Лига чемпионов 2024/25 будет последним розыгрышем турнира с групповым этапом с матчами на дому и на выезде по круговой системе, ведь в сезоне 2025/26 заработает новый формат соревнований среди женских клубов.

Система проведения. Главная стадия соревнований – групповой этап с участием 16 клубов. Команды будут разделены на четыре квартета, в которых они с октября по декабрь проведут друг с другом по матчу дома и на выезде.

Обладатели двух первых мест получат путевки в 1/4 финала. В четвертьфиналах и полуфиналах команды проведут по два поединка, финал состоит из одного матча и пройдет в португальском Лиссабоне.

Четыре команды получат прямые путевки в групповой этап, а оставшиеся обладатели 12 мест будут определены в квалификации в пределах Пути чемпионов (7 мест) и Пути представителей лиг (5 мест).

Квалификация в обоих путях будет происходить одинаково. В первом раунде команды сразятся в формате мини-турниров, победители которых пройдут дальше. Во втором раунде участников разобьют на пары, и они сыграют друг с другом дома и на выезде.

Количество клубов от каждой ассоциации. Список участников составляется на основе женского клубного рейтинга ассоциаций УЕФА на конец сезона 2022/23, где Украина заняла 14-е место.

Топ-6 ассоциаций рейтинга – Франция, Германия, Испания, Англия, Италия и Швеция – выставят по три команды. Следующие 10 ассоциаций – Чехия, Дания, Португалия, Нидерланды, Норвегия, Шотландия, Австрия, Украина, Исландия, беларусь – делегируют по две команды.

Остальные ассоциации будут представлены одной командой.

Стадии, с которых команды начнут турнир. Победитель ЛЧ-2023/24 и чемпионы трех лучших ассоциаций (Франция, Германия и Испания) сразу попадут в групповой этап. Если чемпионы Франции, Германии или Испании уже квалифицировались как обладатели титула, то место в групповой стадии автоматически получит 4-я ассоциация (Англия).

Чемпионы других ассоциаций попадут в Путь чемпионов в квалификации. Чемпионы ассоциаций, которые занимают в рейтинге места с 5 по 7 (Италия, Швеция, Чехия), начнут турнир со второго раунда, остальные, среди которых и представитель Украины, – с первого (или по предыдущему в случае необходимости).

Вице-чемпионы 6 сильнейших ассоциаций (Франция, Германия, Испания, Англия, Италия и Швеция) начнут турнир со второго раунда Пути представителей лиг.

Обладатели третьих мест этих 6 ассоциаций, а также обладатели вторых мест следующих 10 ассоциаций (Чехия, Дания, Португалия, Нидерланды, Норвегия, Шотландия, Австрия, Украина, Исландия, Белоруссия) вступят в борьбу с первого раунда Пути представителей лиг.

В сезоне 2023/24 от Украины участие в женской Лиге чемпионов УЕФА впервые приняли два клуба. Ворскла досталась второму раунду, где не устояла перед итальянской Ромой, а Кривбасс завершил свои выступления еще в первом раунде, где в группе 3 Пути представителей лиг уступил французскому Парижу (0:4) и шведскому Линчепингу (0:3).

Женская Лига чемпионов 2024/25. Календарь

Предыдущий раунд

Жеребьевка: 5 июля 2024 года

Первые матчи: 24/25 июля 2024 года

Ответные матчи: 31 июля / 1 августа 2024 года

Первый раунд (мини-турниры)

Жеребьевка: 5 июля 2024 года

Полуфиналы: 4 сентября 2024 года

Финал/матч за 3-е место: 7 сентября 2024 года

Второй раунд

Жеребьевка: 9 сентября 2024 года

Первые матчи: 18/19 сентября 2024 года

Ответные матчи: 25/26 сентября 2024 года

Групповой этап

Жеребьевка: 27 сентября 2024 года

Тур 1: 8/9 октября 2024 года

Тур 2: 16/17 октября 2024 года

Тур 3: 12/13 ноября 2024 года

Тур 4: 20/21 ноября 2024 года

Тур 5: 11/12 декабря 2024 года

Тур 6: 17/18 декабря 2024 года

Четвертьфиналы

Жеребьевка: 7 февраля 2025 года

Первые матчи: 18/19 марта 2025 года

Ответные матчи: 26/27 марта 2025 года

Полуфиналы

Жеребьевка: 7 февраля 2025 года

Первые матчи: 19/20 апреля 2025 года

Ответные матчи: 26/27 апреля 2025 года

Финал (стадион «Жозе Алваладе», Лиссабон, Португалия)