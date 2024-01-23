График еврокубков: каким будет представительство Украины в сезоне 2024/25

УЕФА обнародовал календарь европейских клубных турниров в 2024 году. Следующий сезон начнется 18 июня с жеребьевки первых квалификационных раундов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Для Украины евросезон стартует 19 июня, когда будут сформированы пары 2-го квалификационного этапа Лиги чемпионов и 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Первые матчи для украинских представителей на этих стадиях запланированы на 23–25 июля.

В целом Украину будут представлять в еврокубках пять клубов.

Победитель УПЛ получит путевку в 4-й раунд отбора Лиги чемпионов (но если титул получит «Шахтер», то он при определенных обстоятельствах может попасть сразу в основную сетку). В группу ЛЧ – только один этап, в случае неудачи чемпион Украины попадет в группу Лиги Европы.

Клуб, который получит серебряные награды, попадет во 2-й квалификационный раунд ЛЧ. Ему для попадания в группу ЛЧ необходимо будет преодолеть сопротивление трех соперников. В случае неудачи на любой стадии представитель Украины перейдет в Лигу Европы, но в группу – только в том случае, если в ЛЧ оборется хотя бы один оппонент, иначе придется проходить квалификацию и в ЛЕ.

Один клуб будет представлять Украину в Лиге Европы – в 3 раунде квалификации. Такое право получит либо обладатель Кубка, либо бронзовый призер УПЛ. В случае неудачи в квалификации ЛЕ он автоматически перейдет в Лигу конференций, но в группу только в том случае, если в ЛЕ одолит хотя бы одного оппонента.

В базовом реестре Лиги конференций у Украины будут двое делегатов. Третья команда УПЛ (или четвертая в зависимости от ситуации в Кубке Украины) и четвертая (или пятая) будут стартовать во 2-м раунде квалификации. Таким образом, украинским клубам для попадания в основную сетку ЛК нужно будет пройти троих соперников.

В групповых раундах всех трех еврокубков выступят по 36 клубов.

Наибольшим изменением станет переход от традиционного группового этапа к единому этапу лиги, включающему все команды-участники. Теперь в Лиге чемпионов каждому клубу будет гарантировано как минимум 8 матчей на этапе лиги против 8 разных соперников (4 домашних и 4 выездных), а не предыдущих 6 поединков против 3 команд, сыгранных дома и в гостях. 8 лучших команд лиги автоматически попадут в плей-офф, а команды, занявшие места с 9-го до 24-го, будут соревноваться в двухматчевом плей-офф, чтобы обеспечить себе пропуск в 1/8 финала.

Аналогичные изменения формата также будут применены в Лигу Европы (по 8 матчей на этапе лиги) и Лигу конференций (по 6 матчей на этапе лиги). 7-й и 8-й туры в ЛЧ и ЛЕ пройдут в январе 2025 года. ЛК завершится 6-м туром в декабре.

Квота Украины на евросезон 2024/25

Лига чемпионов

Чемпион УПЛ стартует в плей-офф раунде (или в групповом турнире).

Жеребьевка – 5 августа (или 29 августа), матчи – 20/21 и 27/28 августа (или старт – 17–19 сентября).

Вице-чемпион УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.

Жеребьевка – 19 июня, матчи – 23/24 и 30/31 июля.

Лига Европы

Обладатель Кубка Украины (третья команда УПЛ) стартует в третьем квалификационном раунде.

Жеребьевка – 22 июля, матчи – 8 и 15 августа.

Лига конференций

Третья (четвертая) команда УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.

Жеребьевка – 19 июня, матчи – 25 июля и 1 августа.

Четвертая (пятая) команда УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.

Жеребьевка – 19 июня, матчи – 25 июля и 1 августа.