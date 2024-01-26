Гол не пахнет. Игрок Днепра-1 оценил свой шедевр в 1-й игре команды в 2024

25 января состоялся товарищеский матч между командами «Днепр-1» и «Штурм» Грац. Игра завершилась победой австрийского клуба со счетом 2:1.

Единственный гол в составе днепрян забил 19-летний Даниэль Кивинда. После навеса с углового Кивинда подстроился под мяч, ударил пяткой в стиле Златана Ибрагимовича и забил гол.

После завершения встречи Даниэль поделился эмоциями от первого матча «Днепра-1» в 2024 году:

– Даниэле, что же произошло в том эпизоде с голом? Кажется, ты и сам не поверил тому, что мяч оказался в сетке ворот?

– Да, какой-то неожиданный гол для меня получился, но, как говорится, «гол не пахнет» (улыбается). Для форварда в общем-то не важно, как забить. Гол есть гол.

– Ваш состав вышел на второй тайм при счете 0:2 полностью обновленный. Какие были мнения, что говорили тренеры?

– Я думал, что будет сложновато, но было достаточно нормально. Наши молодые ребята 2004-05 годов рождения впервые играли за основную команду. Это была очень хорошая игра и для них, и для нас. Полагаю, что мы вполне нормально сыграли.

– Ваш состав сыграл в три защитника и два форварда. Как удалось понять эту достаточно новенькую схему?

– Я по этой схеме играл впервые и было какое-то недоразумение, потому что и Маркос не понимает украинского языка, я, возможно, что-то не понимал, и другие ребята впервые так играли, и для Рамика Гаджиева это была новая позиция, однако все прошло нормально. Как-то общались на поле, но немного не хватало, ведь могли еще забивать. Но думаю, что всё нормально.

– Ты уже не в первый раз работаешь с основным составом на сборах. Какие впечатления от этого? Сейчас настроен совсем решительно?

– Да, конечно, хочется закрепиться в первой команде, ведь для меня это уже, кажется, четвертый сбор с основой. Очень хочется зацепиться за это место, играть в УПЛ и забивать там, – сказал Кивинда.

Также свой комментарий пресс-службе «Днепра-1» оставил и Александр Филиппов:

– Примечательно, что «Штурм» очень хорошая команда – молодая и мобильная. Также ощутимо и то, что они уже готовы к своему чемпионату, ведь больше времени провели на сборах и находятся на финишной прямой. Мы же только начали наши сборы, поэтому находимся на разных полюсах подготовки, тем более что мы играем под нагрузками. Сборы есть сборы, и мы понимаем, что все это нужно делать. Сегодня мы сыграли по 45 минут, получили опять-таки нагрузку. Что-то получалось, то нет, но считаю, что с каждым контрольным матчем мы будем набирать кондиции и подходить к более оптимальной форме.

– Насколько тяжело было выдержать 45 минут достаточно интенсивной игры?

– По сравнению с тем, что постоянно играем по 90 минут, а сегодня провели тайм, то получили неплохую нагрузку. Но все должны понимать, что мы не играли полтора месяца с последнего матча в чемпионате, поэтому нужно было немного наладить связи, снова почувствовать друг друга. Думаю, что все это пойдет нам на пользу.

– Как вообще идет работа на сборах?

– С утра у нас тяжелая работа на песке, возможно, она всем нравится. Там выполняем разные упражнения: бег, эстафеты, но мы все профессионалы и понимаем, что все это нужно делать, чтобы в лучшей форме подойти ко второму этапу чемпионата. А уже вечером мы работаем на стадионе, где хорошее поле, поэтому условия у нас хорошие для всего, – сказал Филиппов.

Видеообзор матча Днепр-1 – Штурм – 1:2