ВИДЕО. Оболонь выиграла первый зимний спарринг, разбив команду из Косово

25 января состоялся товарищеский матч между командами «Оболонь» Киев (Украина) и «Дукаджини» (Косово). Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «пивоваров».

Голами за украинский клуб отличились Максим Грисьо (45+1), Олег Вишневский (45+7), Ростислав Тарануха (67) и Сергей Суханов (83). Единственный мяч в составе «Дукаджини» забил Бужар Шабани, который реализовал пенальти на 50-й минуте.

Для «Оболони» это первая победа на зимних сборах в Турции. 24 января «Оболонь» уступила ФК «Малишево» 0:2.

Следующий поединок киевляне проведут 27 января против «Баника» из Остравы.

Товарищеский матч. 25 января

Оболонь – Дукаджини – 4:1

Голы: Грисьо, 45+1, Вишневский, 45+7, Тарануха, 67, Суханов, 83 – Шабани, 50 (пен.)

Оболонь: Кичак – К (Федоровский 46, Рыбка 63), Прокопенко (Осман 46), Карась (Приймак 46), Вовкун (Дубко 46), Грисьо (Нагиев 46), Груша (Суханов 46), Запорожец (Мороз 46), Косовский (Черненко 46), Краснопир (Слободян 46), Чернов (Мединский 46), Вишневский (Тарануха 46)

Видео голов и обзор матча: