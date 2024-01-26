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Товарищеские матчи
Оболонь
25.01.2024 11:00 – FT 4 : 1
Дукаджини
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 января 2024, 03:46 |
44
0

ВИДЕО. Оболонь выиграла первый зимний спарринг, разбив команду из Косово

25 января киевская команда обыграла «Дукаджини» со счетом 4:1

26 января 2024, 03:46 |
44
0
ВИДЕО. Оболонь выиграла первый зимний спарринг, разбив команду из Косово
ФК Оболонь

25 января состоялся товарищеский матч между командами «Оболонь» Киев (Украина) и «Дукаджини» (Косово). Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «пивоваров».

Голами за украинский клуб отличились Максим Грисьо (45+1), Олег Вишневский (45+7), Ростислав Тарануха (67) и Сергей Суханов (83). Единственный мяч в составе «Дукаджини» забил Бужар Шабани, который реализовал пенальти на 50-й минуте.

Для «Оболони» это первая победа на зимних сборах в Турции. 24 января «Оболонь» уступила ФК «Малишево» 0:2.

Следующий поединок киевляне проведут 27 января против «Баника» из Остравы.

Товарищеский матч. 25 января

Оболонь – Дукаджини – 4:1

Голы: Грисьо, 45+1, Вишневский, 45+7, Тарануха, 67, Суханов, 83 – Шабани, 50 (пен.)

Оболонь: Кичак – К (Федоровский 46, Рыбка 63), Прокопенко (Осман 46), Карась (Приймак 46), Вовкун (Дубко 46), Грисьо (Нагиев 46), Груша (Суханов 46), Запорожец (Мороз 46), Косовский (Черненко 46), Краснопир (Слободян 46), Чернов (Мединский 46), Вишневский (Тарануха 46)

Видео голов и обзор матча:

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Дукаджини Оболонь Киев товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы пенальти видео голов и обзор Максим Грисьо Олег Вишневский Ростислав Тарануха Сергей Суханов
Источник Sport.ua
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