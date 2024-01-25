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Товарищеские матчи
Оболонь
25.01.2024 11:00 - : -
Дукаджини
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 января 2024, 09:38 | Обновлено 25 января 2024, 09:43
31
0

Оболонь – Дукаджини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 25 января в 11:00

25 января 2024, 09:38 | Обновлено 25 января 2024, 09:43
31
0
Оболонь – Дукаджини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь Киев

В четверг, 25 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят «Оболонь» Киев и клуб «Дукаджини» из Косово.

Начало поединка запланировано на 11:00 по киевскому времени.

Для «Оболони» игра с «Дукаджини» станет вторым спаррингом на предсезонном сборе в Турции. В первой товарищеской игре межсезонья «пивовары» проиграли клубу «Малишево» из Косово со счетом 0:2.

Прямая трансляция матч «Оболонь» – «Дукаджини» доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Оболонь».

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Источник Sport.ua
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