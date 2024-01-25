Оболонь – Дукаджини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 25 января в 11:00
В четверг, 25 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят «Оболонь» Киев и клуб «Дукаджини» из Косово.
Начало поединка запланировано на 11:00 по киевскому времени.
Для «Оболони» игра с «Дукаджини» станет вторым спаррингом на предсезонном сборе в Турции. В первой товарищеской игре межсезонья «пивовары» проиграли клубу «Малишево» из Косово со счетом 0:2.
Прямая трансляция матч «Оболонь» – «Дукаджини» доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Оболонь».
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