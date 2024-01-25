В четверг, 25 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят «Оболонь» Киев и клуб «Дукаджини» из Косово.

Начало поединка запланировано на 11:00 по киевскому времени.

Для «Оболони» игра с «Дукаджини» станет вторым спаррингом на предсезонном сборе в Турции. В первой товарищеской игре межсезонья «пивовары» проиграли клубу «Малишево» из Косово со счетом 0:2.

Прямая трансляция матч «Оболонь» – «Дукаджини» доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Оболонь».