Дилемма для Калитвинцева. Почему Полесье подписало Михайличенко

Житомирское «Полесье» подписало контракт с 26-летним Богданом Михайличенко. Соглашение будет действовать до лета 2026 года. Игрок перешел в «Полесье» в статусе свободного агента.

Заложник смены тренера в Хорватии

Летом, как гром среди ясного неба, появилась информация, что «Шахтер» не будет активизировать опцию выкупа контракта Михайличенко у бельгийского «Андерлехта». Хотя прошлый сезон Богдан провел неплохо и был на хорошем счету в составе горняков. Руководители донецкого клуба пошли на смену тренера, поэтому произошли определенные смены состава. В новую кадровую политику клуба игрок уже не вписывался.

Богдану нужно было искать новый клуб, потому что «Андерлехту» он тоже не был нужен. Достаточно неожиданно новой командой украинского защитника стало «Динамо» Загреб. Слухи связывали Михайличенко с клубом из столицы Хорватии еще во время выступлений за «Зарю».



Основному левому защитнику хорватов Роберту Любичичу требовались конкуренция и ротация. Я так понимаю, что без совета Игоря Йовичевича тоже не обошлось. Он работал в «Шахтере» и «Динамо» Загреб. Большая удача подписать игрока в лучшие годы с опытом выступлений в ЛЧ и победы в национальном первенстве на правах свободного агента. Риски такого перехода минимальны.

Но в столице Хорватии все сразу пошло против Богдана. Почти сразу после приезда Михайличенко в Загреб в команде сменился тренер. Бывший защитник «Ливерпуля» Игор Бищан не смог задержаться в должности главного тренера «Динамо». Поражение в первом туре дома от «Хайдука» и невыход в ЛЧ привели к смене наставника. Новый рулевой Загреба Сергей Якирович не согласовывал переход украинского легионера. Фактически, на Богдана новый тренер не рассчитывал.

ФК Динамо Загреб. Богдан Михайличенко

Второй момент – деньги. «Динамо» Загреб не смогло пройти в квалификацию Лиги чемпионов. Чемпион Хорватии уступил греческому АЕКу. Затем опозорились в квалификации Лиги Европы, когда дома победили «Спарту» Прага 3:1, но в гостях были разгромлены 1:4. Только скромная Лига конференций с копейками в плане призовых.



Нужно было менять бюджет. Летом «Динамо» Загреб продало игроков почти на 30 млн евро, потеряв почти всех своих лидеров. Провал в еврокубках привел к экономии в плане расходов клуба.

Михайличенко брали под ЛЧ, когда требовалась ротация, игра на два фронта. Клуб получил бы серьезные призовые за участие в турнире и мог позволить себе глубину состава. Или хотя бы Лига Европы, где можно заработать на порядок меньше, но все равно нужна глубина состава и есть возможность зайти в весеннюю стадию. В Лиге конференций уровень соперников совсем скромный – чешская «Виктория» Пльзень, казахская «Астана» и косовский клуб «Балкани». Здесь не нужны дорогие легионеры. Можно играть своими молодыми игроками. Любичича в случае чего может заменить формально центральный защитник Мауро Перкович. Зачем тратить деньги на иностранцев?

Ну и обычная балканская история, если что-то не так, нет результата у команды, то виноваты в первую очередь иностранцы. В «Динамо» Загреб козла отпущения сделали как раз из Михайличенко. Кто-то должен быть виноват за не очень убедительные выступления в собственном чемпионате и еврокубках.



Теоретически ситуация как-то могла бы измениться, если бы Якировича отправили в отставку. Месяцами он был на волоске. Уже начали говорить о возможном возвращении в Загреб Ненада Бьелицы, но дали возможность исправить ситуацию Якировичу. Потому смысла оставаться в Загребе у Михайличенко просто не было.

Головоломка для Калитвинцева

ФК Полесье. Богдан Михайличенко

Михайличенко не смог проявить себя в «Андерлехте», за сезон в нем разочаровался «Шахтер». Затем провал в «Динамо» Загреб. Оказался не нужен своему родному клубу «Динамо» Киев. Плюс, есть хронические проблемы со здоровьем. С таким резюме очень тяжело рассчитывать на хорошее предложение в Европе. Тем более, что Богдану весной будет уже 27 лет.

Одна из главных проблем Богдана – это ментальность. Он может играть только при полном доверии от тренера. Когда ему в «Заре» доверяли Юрий Вернидуб / Виктор Скрипник, а в «Шахтере» Игорь Йовичевич, все было хорошо. Когда в «Андерлехте» не было доверия от Венсана Компани или Сергея Якировича в «Динамо» Загреб – игрок терял уверенность в себе. С такой психологией очень тяжело рассчитывать на успех в Европе.



Могло спасти от возвращения в Украину только хорошее агентское лобби. Я знаю точно, что игрока предлагали ряду клубов Чемпионшипа. Главным вариантом был «Сандерленд». «Черные коты» изучили вариант с Михайличенко, но так и не сделали предложение игроку.

Зачем ждать погоды с моря, если с «Полесьем» есть хороший вариант? Житомирский клуб очень амбициозен в своих намерениях. Готов давать хорошие личные условия футболистам.

Михайличенко был успешен в «Заре» и «Шахтере». Полностью адаптирован к УПЛ, быту в Украине. Из Киева до Житомира – 140 км, а база клуба находится как раз по киевской трассе. Игрок возвращается в среду, которая ему понятна и где он был успешным. Риски для игрока и клуба здесь минимальны.

В Житомире Богдан получит зарплату на уровне европейских команд. Дальнейший прогресс и выступление в Европе? Это сделать было бы очень непросто, потому что нужно было бы идти на снижение уровня клуба, зарплаты и, возможно, чемпионата. Не знаю, был ли смысл переходить в условный бельгийский середняк почти в 27 лет или, например, ехать где-то в Польшу или Венгрию? В «Полесье» будет спокойная возможность набрать игровую и физическую форму, потому что команда находится на сборах.



Когда «Полесье» объявило о прекращении сотрудничества с левым защитником Владиславом Шаповалом, стало ясно, что подписание Михайличенко уже очень скоро.

Конечно, опыт Михайличенко поднимет общий уровень «Полесья», но вот позиция левого защитника в команде занята Артемом Смоляковым. Это главный игрок молодежной сборной Украины на этой позиции. Осенью в команде Унаи Мельгосы играл именно Смоляков, а не динамовец Константин Вивчаренко, который был основным на этой позиции в прошлом созыве «молодежки». Причем Смоляков играл очень хорошо. На уровне УПЛ Артём тоже выглядит успешно на своей позиции. Он – быстрый, хорошо работает с мячом. Непросто играть под Бени Макуана, который не всегда отрабатывает в защиту.



Позиция центрального защитника нуждается в количественном усилении для «Полесья», но не левого. Талантливый и перспективный Смоляков не вызывал никаких вопросов. В случае чего, его всегда мог подстраховать опытный Тейлор. Бразилец в «Шахтере» выходил на левый фланг обороны даже на уровне ЛЧ. С этим не было проблем.

Конкуренция – это очень правильная штука, но должна быть какая-то рациональность. Возможно, Смоляков сейчас - менее квалифицированный футболист, чем Михайличенко, но перспективы точно большие. Сегодня Артем выглядит реально потенциальным кандидатом в сборную, если продолжит дальше прогрессировать. Прошлый сезон был хорошим в «Ингульце», сейчас в «Полесье» отлично себя проявил. Нужно постоянно играть дальше, чтобы продолжить свое развитие. Михайличенко тоже берут не для скамейки запасных. Юрию Калитвинцеву нужно серьезно поломать голову, чтобы решить этот вопрос.

Сергей ТИЩЕНКО