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  4. Забарный – в основе Борнмута на матч Кубка Англии
Кубок Англии
25 января 2024, 21:13 |
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Забарный – в основе Борнмута на матч Кубка Англии

«Борнмут» сыграет со «Суонси»

25 января 2024, 21:13 |
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Забарный – в основе Борнмута на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 25 января «Борнмут» Ильи Забарного в матче 1/16 финала Кубка Англии дома примет «Суонси». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Украинский защитник выйдет в основе «Борнмута» на матч.

«Борнмут»: Траверс, Келли, Забарный, Сенеси, Хилл, Скотт, Кук, Кристи, Брукс, Синистерра, Соланке

Напомним, в предыдущем матче «Борнмута» против «Ливерпуля» (поражение 0:4) Забарный стал худшим полевым игроком матча.

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Борнмут Суонси Кубок Англии по футболу Илья Забарный стартовые составы
Источник Sport.ua
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