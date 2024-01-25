Забарный – в основе Борнмута на матч Кубка Англии

Сегодня, 25 января «Борнмут» Ильи Забарного в матче 1/16 финала Кубка Англии дома примет «Суонси». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Украинский защитник выйдет в основе «Борнмута» на матч.

«Борнмут»: Траверс, Келли, Забарный, Сенеси, Хилл, Скотт, Кук, Кристи, Брукс, Синистерра, Соланке

Напомним, в предыдущем матче «Борнмута» против «Ливерпуля» (поражение 0:4) Забарный стал худшим полевым игроком матча.