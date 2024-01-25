Кубок Англии. Забарный помог Борнмуту разгромить Суонси
Украинец провел на поле все 90 минут
«Борнмут» Ильи Забарного уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии, разгромив дома «Суонси» со счетом 5:0. «Борнмут» забил все пять голов в первом тайме, при чем три – в первые 15 минут матча.
Сам Забарный вышел в основе своей команды и провел на поле все 90 минут. Защитник сборной Украины отличился роскошным предголевым пасом на 10-й минуте и получил от статистического портала WhoScored высокую оценку в 7,4 балла.
Кубок Англии. 1/16 финала
Борнмут – Суонси – 5:0
Голы: Келли 7, Скотт 10, Синистерра 14, Брукс 35, Соланке 44
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