Кубок Англии. Забарный помог Борнмуту разгромить Суонси

«Борнмут» Ильи Забарного уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии, разгромив дома «Суонси» со счетом 5:0. «Борнмут» забил все пять голов в первом тайме, при чем три – в первые 15 минут матча.

Сам Забарный вышел в основе своей команды и провел на поле все 90 минут. Защитник сборной Украины отличился роскошным предголевым пасом на 10-й минуте и получил от статистического портала WhoScored высокую оценку в 7,4 балла.

Кубок Англии. 1/16 финала

Борнмут – Суонси – 5:0

Голы: Келли 7, Скотт 10, Синистерра 14, Брукс 35, Соланке 44