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Кубок Англии
Борнмут
25.01.2024 21:45 – FT 5 : 0
Суонси
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Кубок Англии
25 января 2024, 23:44 |
125
0

Кубок Англии. Забарный помог Борнмуту разгромить Суонси

Украинец провел на поле все 90 минут

25 января 2024, 23:44 |
125
0
Кубок Англии. Забарный помог Борнмуту разгромить Суонси
Getty Images/Global Images Ukraine

«Борнмут» Ильи Забарного уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии, разгромив дома «Суонси» со счетом 5:0. «Борнмут» забил все пять голов в первом тайме, при чем три – в первые 15 минут матча.

Сам Забарный вышел в основе своей команды и провел на поле все 90 минут. Защитник сборной Украины отличился роскошным предголевым пасом на 10-й минуте и получил от статистического портала WhoScored высокую оценку в 7,4 балла.

Кубок Англии. 1/16 финала

Борнмут – Суонси – 5:0
Голы: Келли 7, Скотт 10, Синистерра 14, Брукс 35, Соланке 44

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Борнмут Суонси Кубок Англии по футболу Илья Забарный
Источник Sport.ua
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